Pyrénées-Orientales - La Fondation Banque Populaire du Sud prime la Casa-Médi-Dix et MARENDA Festival

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer respectivement 5000 € et 3 000 € aux associations ADN Nature et Les rencontres cinématographiques du Belvédère du Rayon-Vert. La première porte le Festival de photo-vidéo nature MARENDA à Argelès sur Mer, la seconde la Casa-Médi-Dix, création de résidences multi-artistiques à Cerbère. La Fondation souhaite les aider à relancer leurs projets perturbés par la crise sanitaire.

L’action de mécénat culturel La Casa-Médi-Dix à Cerbère fait partie des 14 initiatives catégorie Patrimoine local et culture récompensées par la Fondation Banque Populaire du Sud pour sa session Lauréats de décembre 2020. Organisatrice des Rencontres cinématographiques internationales de Cerbère-Portbou depuis 2005, l’association Les rencontres cinématographiques du Belvédère du Rayon-Vert a lancé en 2019 un projet de dix types de résidences artistiques, dont trois sont d’ores et déjà initiées. Ce projet de résidences, outre celle qui échoit au lauréat des Rencontres, est d’imaginer des résidences duelles (Littérature, Musique et Cinéma, Chorégraphie et Cinéma...) ou une résidence translittéraire qui verra des romancières du monde entier se succéder. La première d’entre elles a été initiée le 16 février 2020 avec la romancière cubaine Karla Suárez. Il s’agit, en partenariat avec les éditions Métailié et sur le modèle du livre d’Italo Calvino Si par une nuit d’hiver un voyageur, de permettre à ces romancières de venir écrire au Belvédère du Rayon-Vert le premier chapitre d’un roman à venir, ou une nouvelle. Tous ces textes nés dans le même cadre seront ensuite édités par épisodes.

Une « résidanse » est aussi prévue en partenariat avec le Centre National Chorégraphique de Montpellier avec la présence de la chorégraphe Pauline Le Boulba. D’autres résidences sont en chantier...

Le Festival MARENDA, que la jeune association ADN Nature projette d’organiser, fera son lever de rideau à Argelès sur Mer l’été prochain. Il fait partie des 14 initiatives catégorie Innovation sociale et environnementale récompensées par la Fondation Banque Populaire du Sud. ADN Nature a pour vocation de développer toute action visant à associer arts, culture et sciences pour faire connaitre et protéger la biodiversité. Elle souhaite faire du MARENDA Festival le festival de photo-vidéo nature de référence dans le Sud. Ce projet s’appuie sur l’expérience et les réseaux de partenaires du programme Argelès Photo Nature, plus connu sous le nom « Les Enfants de la Mer », conduit par la Ville d’Argelès sur Mer depuis 2009. Le festival MARENDA a un objectif pédagogique et de sensibilisation aux enjeux de la biodiversité en montrant les beautés de la nature, la fragilité des équilibres et les impacts, positifs et négatifs, des interactions de l’homme avec l’environnement. Instructif, artistique et convivial, il se veut militant, optimiste et volontariste. Il s’adresse, dans le triangle Toulouse-Montpellier-Barcelone, aux amateurs de photo nature, aux scolaires partie prenante de la programmation et à un public familial.



Pour anticiper les éventuelles contraintes sanitaires en 2021, les organisateurs du festival MARENDA prévoient une première édition sous forme d’une séries d’évènements organisés à Argelès sur Mer tout au long de la saison estivale. Ainsi, de juin à septembre prochains, se succèderont expos photos en plein air et en intérieur, soirées de projection de reportages et documentaires animaliers, rencontres avec des photographes-vidéastes, conférences, ateliers, sorties de découverte sur le terrain. Le Lycée d’Argelès et plusieurs campings et hôtels de la station seront également associés à l’évènement. Pour 2022, les organisateurs prévoient un Festival de plus grande ampleur, sur une plus courte période, en avant-saison touristique. Un concours photo international, organisé dès décembre 2020 sous le label de la Fédération Internationale des Arts Photographiques, permettra de faire connaitre le festival aux amateurs et d’enrichir sa programmation (photos des lauréats).

Au cœur de la crise de Covid–19 de fin d’année, la Fondation Banque Populaire du Sud consacre une enveloppe de 76 000 € pour aider 34 associations locales à relancer leurs projets en 2021. Fin novembre, les jurys de la Fondation se sont réunis en visioconférence afin d’étudier les dossiers reçus pour la session d’automne. 34 d’entre eux ont été retenus. La Fondation Banque Populaire du Sud veut envoyer un signal positif à ces associations locales qui ont dû suspendre leurs activités et stopper en plein vol leurs projets. Malgré l’épidémie et son lot d’incertitudes, elles gardent espoir pour 2021. Les 34 projets lauréats sont répartis dans trois domaines d’activité : Innovation sociale et environnementale (14), Insertion professionnelle et promotion de l’entrepreneuriat (6), Patrimoine local et culture (14).