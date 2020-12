Occitanie - Une opération de dépistage dans les résidences étudiantes

La Région Occitanie, l'Agence Régionale de Santé, la Croix-Rouge française et les Crous lancent une opération de dépistage dans les résidences étudiantes

A l'approche des fêtes de fin d'année, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée l'Agence Régionale de Santé, la Croix-Rouge française et les Crous souhaitent protéger les citoyens en lançant une large opération de dépistage Proxitest dans les résidences étudiantes d'Occitanie. Du lundi 14 au jeudi 17 décembre, les étudiants résidant dans les cités universitaires concernées pourront se faire dépister au Covid-19 grâce à des tests PCR.

Menée par la Croix-Rouge française en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé et les Crous, Proxitest permettra aux étudiant.es de rentrer sereinement dans leurs familles durant les vacances scolaires.

« Après cette longue période d'isolement, nos jeunes doivent pouvoir rentrer auprès de leur famille sereinement. C'est pourquoi, cette semaine, ils auront la possibilité de se faire tester au Covid-19 directement au sein de leurs résidences universitaires. Les tests sont réalisés une semaine avant Noël, offrant la possibilité à ceux testés positifs, de s'isoler 7 jours avant de rentrer chez eux. Profiter de ce moment de convivialité est important dans les temps difficiles qu'ils traversent ! » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.

« En cette fin d'année, les équipes du Crous de Toulouse-Occitanie restent mobilisées et notamment pour accompagner les 10 000 résidents. Cette campagne de dépistage, permettra à ceux qui souhaitent rejoindre leurs proches, de bénéficier d'un accès simplifié à un test et contribuera ainsi activement à la lutte contre la propagation du virus sur notre territoire. Les référents étudiants et les équipes du Crous seront particulièrement attentifs afin que les étudiants qui restent en résidence ne se sentent pas isolés. Des actions seront mises en place pour maintenir le lien social et les échanges dans le respect des consignes sanitaires. » Dominique Froment, directrice générale du Crous de Toulouse-Occitanie.

Les informations pratiques ont été communiquées aux étudiants par mail. Le calendrier de l'opération :

Le 14 décembre 2020, de 13h à 19h, à la Cité universitaire Vert-Bois, Montpellier

Le 16 décembre 2020, de 9h à 12h au Resto U' Médecine, Toulouse

Le 16 décembre 2020, de 15h à 18h au Resto U' de l'Arsenal, Toulouse

Le 16 décembre 2020, de 18h à 19h30 au Resto' Lapérouse, Albi

Le 16 décembre 2020, de 13h à 19h à la Cité universitaire Boutonnet, Montpellier

Les 16 et 17 décembre 2020, de 14h à 19h30 ainsi que le 18 décembre de 14h à 18h à la Cité universitaires Matisse, Nîmes

Un test est une sécurité et non une immunité face au virus. Quel qu'en soit le résultat, il est indispensable de continuer à respecter les gestes barrières.

Photo d'illustration