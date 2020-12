Lunel - La Ville de Lunel offre cadeaux et goûter aux élèves de maternelles pour Noël.

La Ville de Lunel offre cadeaux et goûter aux élèves de maternelles pour Noël.

Chaque année, la Ville de Lunel aide le Père Noël à faire ses cadeaux. En effet, des livres sont offerts à chaque élève de maternelles ainsi qu'un goûter, l'occasion de marquer les fêtes de fin d'année lors des derniers jours d'école. Et même si la Covid a bouleversé l'année 2020, elle ne viendra pas entacher cette belle tradition ! La Municipalité y veillera...

Au total, 1 047 cadeaux pour 47 classes ont été commandés par la mairie au Père Noël. La hotte regorgera de présents : des livres adaptés à chaque section. Les plus petits découvriront « J'aime Noël » des éditions Gallimar Jeunesse. Avec ce livre, les tout-petits découvriront six scènes rigolotes et s'amuseront à faire chanter les puces... et à retrouver sur chaque page le petit singe bleu.

Bref : 6 musiques, 6 images, 6 puces pour attendre Noël en chantant et en s'amusant ! Les moyennes sections recevront « Poppy & Sam – Noël à la ferme » paru aux éditions UsBorne. Dans ce beau livre à rabats sur le thème de Noël, nos jeunes lecteurs partent retrouver Poppy et Sam qui préparent Noël avec leurs amis de la ferme des Pommiers. Pour les grandes sections de maternelles, la Ville a commandé « Joyeux Noël Petite Taupe ! » paru aux éditions Auzou Philippe Eds. À la veille de Noël, Petite taupe regarde la neige tomber. Installée dans son canapé, elle se demande ce qu'elle va faire de sa journée. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte...

Et en plus des livres-cadeaux, il y aura aussi un moment de gourmandise avec le goûter offert par la Ville. Chaque élève aura ses papillotes, un jus de fruits et de la fougasse d'Aigues-Mortes.

Chaque année, la ville offre également un spectacle de Noël aux écoles maternelles. Mais suite aux dernières annonces du Gouvernement concernant les mesures sanitaires, ce rendre-vous ne pourra pas avoir lieu. Il restera malgré tout aux élèves de maternelles de quoi penser à Noël avec les cadeaux et les goûters qui leur sont offerts par la Ville.

De quoi patienter avant les vacances et surtout le 25 décembre !