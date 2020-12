Pézenas - La ville de Molière ! Une vidéo signée Zyra Production...

Pézenas est une petite ville d'environ 9 000 habitants, située entre Béziers et Montpellier, à 20 minutes de la mer Méditerranée.

Son centre historique piéton, bien sauvegardé, et ses ruelles pittoresques en font un lieu de visite incontournable dans l'Hérault. Vous y trouverez à l'année des artisans d'art, des antiquaires, des festivals et des animations.

La découverte du cœur historique de cette ancienne ville de foires, lieu de séjour de Molière et son illustre théâtre, est un enchantement, un retour dans l'histoire. Dans le décor pittoresque de son patrimoine architectural et ses échoppes d'artisans, elle cultive toujours la passion du théâtre et du spectacle vivant.

Déambulez dans le centre ville pittoresque de cette ville d'Art et d'Histoire, contemplez les somptueux hôtels particuliers, et aux détours des charmantes ruelles pavées, poussez les portes des nombreuses échoppes tenues par les artisans d'art.

A proximité du vignoble, c'est aussi un point de départ pour découvrir les vins du Languedoc : terroir de Pézenas, Picpoul de Pinet, Faugères et Vin de pays.

