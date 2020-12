Occitanie - La 34e édition du Téléthon a été fortement impactée par le coronavirus.

La 34e édition du Téléthon a été fortement impactée par le coronavirus. Les dons sont en nette baisse par rapport à 2019.

Le Téléthon a pu être organisé cette année. Mais, cette 34ème édition a été très perturbée par le Coronavirus évidemment. La plupart des animations ont du être annulées et les promesses de dons ont logiquement baissé, avec à la clôture de l'opération un peu plus 58 millions au niveau national contre près de 75 millions en 2019.

Tendance encore plus forte dans la région

Dans la Région, la tendance est encore plus forte malheureusement.

En Occitanie, 2 millions d'euros ont été collectés contre plus de 7 millions l'an passé. Le confinement a entraîné l'annulation de 80% des événements organisés dans les villes et les villages. Chaque année, cela représente 40% des dons. Mais, vous pouvez continuer à alimenter la cagnotte via le 36 37 et telethon.fr. L'an passé, 12 millions d'euros supplémentaires avaient été engrangés après la fin de l'édition.

Et puis on vous en parlait vendredi, à Montpellier, bravo aux 12 coureurs qui ont battu le record du monde de joëlette, ces fauteuils monoroues dans lesquels étaient installés des enfants handicapés. Ils ont parcouru en relais 271 kilomètres en 24 heures, 7 de plus que le précédent record.