France - Dès mardi, un couvre-feu sera instauré, mais certains lieux ne rouvriront pas avant le 7 janvier. 

Le Premier Ministre s'est exprimé jeudi 10 décembre, sur la suite du déconfinement. Dès mardi, un couvre-feu sera instauré, mais certains lieux ne rouvriront pas avant le 7 janvier.

Le gouvernement a tranché... Le déconfinement aura bien lieu mardi prochain, mais dans des conditions strictes... Alors que les contaminations au coronavirus sont toujours trop nombreuses, plus de 13 700 hier... Le couvre-feu commencera à 20 heures, interdiction de sortir jusqu'à 6 heures du matin, sauf dans certaines situations, comme pour aller travailler... Jean Castex prévient, ce couvre-feu sera strictement contrôlé... Seule exception: le réveillon de Noël... Le 31 décembre, lui, est sacrifié... A noter également que les déplacements entre régions et à l'étranger seront de nouveau possibles à partir de mardi.

Salles de spectacles, cinémas et théâtres rouvriront le 7 janvier

Le grand perdant des annonces du Premier ministre, c'est le monde de la culture... Les musées, les théâtres et les cinémas ne pourront rouvrir que le 7 janvier, et seulement si la situation épidémique le permet...Quant aux cafés, restaurants et salles de sport, pas de changement, il faudra encore attendre jusqu'au 20 janvier.

Photo : Gouvernement