Montpellier - L'aéroport vous permet de profiter de vos proches pour les fêtes

Avec une vingtaine de destinations dans neuf pays, l’aéroport Montpellier Méditerranée facilite les retrouvailles des familles et des amis pour les fêtes de fin d’année. Certains vols sont même proposés à tout petits prix. Tout cela dans un cadre sanitaire ultrasécurisé. L’ensemble des aéroports français attendaient de connaître les ultimes consignes gouvernementales concernant les modalités de déplacement en cette fin d’année.

« Désormais, on y voit donc très clair et il est clairement possible de visiter ses proches en toute sécurité durant cette période de fêtes, se réjouit Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport Montpellier Méditerranée (AMM). Ainsi, en sus de la France, pas moins de 8 pays sont actuellement desservis avec 19 destinations opérées par 8 compagnies ».

Au-delà de la France, ces 8 pays sont l’Italie, le Luxembourg, le Maroc, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suisse et la Tunisie.

Ces vols sont proposés dans un cadre sanitaire ultra-sécurisé et, pour un pays tiers, il est important de s’informer précisément des conditions d’entrée édictées par lui.

Dans le détail, l’offre au départ et à l’arrivée de Montpellier s’établit ainsi :

France Paris Orly : Jusqu’à 4 vols par jour tous les jours avec Air France Lundi, mercredi, vendredi dimanche du 18 décembre au 03 janvier avec Vueling

Paris Roissy 3 vols par jour avec Air France

Brest : Tous les jours sauf lundi, vendredi avec Volotea Mercredi, samedi, dimanche du 19 décembre au 03 janvier par Transavia

Lille Tous les jours avec Volotea Jeudi, dimanche du 17 décembre au 03Jan par Transavia

Pour la région de Metz, de Nancy et globalement de la Lorraine, voir la destination Luxembourg ci-après ;

pour Mulhouse voir la destination Bâle-Mulhouse.

Nantes Jusqu’à 3 vols par jour tous les jours avec Volotea Un vol par jour tous les jours avec Transavia

Rennes Mardi, jeudi, samedi du 19 décembre au 02 janvier avecTransavia

Strasbourg Tous les jours avec Volotea Mardi, Jeudi, samedi du 19 décembre au 02 janvier avec Transavia

Italie

Rome 17 décembre, 20 décembre et 03 janvier avec Transavia

Luxembourg

Luxembourg (accès à Metz, Nancy et la Lorraine) Tous les mercredis, samedis avec Luxair

Maroc

Casablanca Tous les mercredis, jeudis et dimanches avec Air Arabia Maroc

Fès Tous les lundis, mercredis, jeudis, samedis, dimanches avec Air Arabia Maroc

Nador Tous les mercredis, vendredis, samedis avec Air Arabia Maroc

Marrakech Le lundi du 21 décembre au 04 janvier avec Transavia

Pays-Bas

Amsterdam Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche du 17 décembre au 03 janvier avec KLM

Portugal

Lisbonne Vendredi, dimanche du 18 décembre au 10 janvier avec Transavia

Porto Samedi, dimanche du 19 décembre au 30 janvier avec Transavia

Royaume-Uni

Londres Gatwick Lundi, mercredi, samedi, dimanche du 19 décembre au 03 janvier avec easyJet

Suisse

Bâle-Mulhouse (offrant un accès facile à Mulhouse) Le dimanche du 20 décembre au 03 janvier avec easyJet

Tunisie

Djerba 19 décembre et 02 janvier avec Transavia Tunis 18 décembre, 20 décembre et 03 janvier avec Transavia

Les informations relatives au programme des vols sont sans cesse réactualisées en temps réel sur le site web de l’aéroport (www.montpellier.aeroport.fr) et ses réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram), ainsi que sur les sites des compagnies.