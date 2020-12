Perpignan - Poursuivons la mobilisation de la Loi de Sécurité Globale ! #StopLoiSécuritéGlobale 66

Poursuivons la mobilisation de la Loi de Sécurité Globale !

La coordination #StopLoiSécuritéGlobale 66 fédère des syndicats, sociétés, collectifs, associations de journalistes et de réalisateur-ices, confédérations syndicales, associations, partis et mouvements politiques, organisations de défense de droits humains, comités de familles de victimes de violences policières, de collectifs de quartiers populaires, d’exilé-es, de blessé.e.s et de Gilets jaunes.

Le gouvernement et la majorité parlementaire tentent d’éteindre le feu qu’ils ont eux-mêmes allumé. Ils essaient de sortir l’article 24 de la proposition de loi Sécurité globale… pour mieux inclure ses dispositions dans l’article 25 de la loi sur le séparatisme. Et les articles

21 et 22 sont toujours là, visant l’instauration d’outils de surveillance de masse.

L’utilisation des drones avec caméras (article 22) menace la liberté d’expression et de manifestation et rend illusoire la protection des sources des journalistes et lanceur·ses d’alerte.

Vendredi 27 novembre, samedi 28 novembre, jeudi 3 et samedi 5 décembre, les manifestantes et manifestants ont exercé leurs droits les plus fondamentaux, en France et dans les Pyrénées-Orientales.

Les cortèges mêlent souvent slogans contre la loi sécurité globale, pour la liberté d’expression et des revendications contre le chômage et la politique anti-sociale et anti-environnementale du gouvernement, sans oublier les violences policières. Ils se sont déroulés dans le calme et la détermination des manifestant-es.

Depuis un mois, la coordination #StopLoiSécuritéGlobale exige le retrait de la proposition de loi « Sécurité globale » et du Schéma national de maintien de l’ordre. Ce sont encore une fois les citoyen.ne.s qui protègent les libertés publiques fondamentales et essaient d'écarter toute tentative de surveillance de masse.

C’est pourquoi la coordination #StopLoiSecuriteGlobale 66 appelle à poursuivre la mobilisation jusqu’à son retrait définitif et va s'occuper aussi maintenant des 3 décrets de fichage de masse qui vont bientôt rentrer en application, intitulés, Prévention des atteintes

à la sécurité publique.

C'est ainsi que nous appelons à une manifestation le samedi 12 décembre à 11h –Départ dans le bas des allées Maillol, face au cinéma Castillet.