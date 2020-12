Lattes - La Maison des Vins du Languedoc : Un dynamisme affirmé dans un contexte sanitaire difficile

Véritable vitrine des AOC du Languedoc, la Maison des Vins du Languedoc, située au mas de Saporta à Lattes, se mobilise pour assurer un dynamisme à toute épreuve face à la pandémie actuelle et reste ouverte avec l’application des mesures sanitaires. L’occasion de soutenir les producteurs et commerces locaux et pourquoi pas, commencer à penser aux cadeaux de Noël…

La Maison des Vins du Languedoc en soutien à la filière vin régionale

Dans ce contexte difficile imposé par la Covid-19, la Maison des Vins réaffirme son soutien aux producteurs de vins régionaux de l’AOC Languedoc : la boutique reste ouverte en présence des sommeliers pour défendre la filière régionale et propose également le Click & Collect et la livraison gratuite pour toute commande passée en ligne (à partir de 50 € d’achats, sur Montpellier et alentours).

Informations & commandes sur : www.maisondesvinsdulanguedoc.com

Idées cadeaux de Noël : consommer local et original

Alors que la crise sanitaire impacte considérablement l’économie et notamment la filière vin régionale, de nouvelles tendances de consommation se dessinent. Loin de la surconsommation, on opte pour du « conso-local » en se tournant vers les petits producteurs locaux. Pour Noël, on soutient la filière régionale avec les idées cadeaux made in Occitanie de la Maison des Vins du Languedoc.

Pour faire plaisir à des proches amateurs ou faire découvrir la richesse des vins du Languedoc, on choisit d’offrir des bouteilles AOC Languedoc : une large gamme dans les trois couleurs, vieux millésimes, cuvées d’exceptions, vins doux naturels ou effervescents… plus de 500 références sont à découvrir à la Maison des Vins du Languedoc.

Afin d’appuyer davantage son soutien aux producteurs locaux, la boutique de la Maison des Vins a également créé des « paniers du terroir », une jolie idée de cadeau 100% local et en circuit court qui ravira les fins gourmets. Spécialement conçus pour les fêtes, les paniers se composent d’un assortiment comprenant une bouteille de vin, une terrine, une douceur sucrée de saison… et une surprise pour les apprentis sommeliers.

Sinon, on surfe sur la tendance « cadeau expérientiel » grâce aux coffrets œnologie : l'Ecole des Vins du Languedoc, au sein de La Maison des Vins, propose pour les fêtes de fin d'année des bons cadeaux pour des formations, des stages et des ateliers pour tous les niveaux et toutes les envies. Un cadeau ludique autour du vin !

Notre coup de cœur

Pour les plus gourmands : un atelier vino-gastronomique « Vins & Fromages ».

Qui ne s’est jamais interrogé sur quel vin associer à quel fromage ? Découvrir de nouvelles sensations, comprendre comment s’harmonisent les saveurs et caractères aromatiques des mets et vins… Cet atelier de 2 heures apportera de nombreuses réponses !

Infos et tarifs : www.ecoledesvinsdulanguedoc.com