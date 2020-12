Hérault - Tendances de séjours pour un Noël en blanc ou un Noël au vert ?

Noël en blanc ou Noël au vert ?

Depuis le 24 novembre et les annonces du Président de la République sur les prochaines phases et conditions du déconfinement, les Français se détournent des Alpes françaises et recherchent des alternatives pour partir pendant les vacances de Noël.

Après s’être tournés vers les massifs alpins comme les autres années, les Français ont fait preuve d’attentisme depuis début Novembre, pour ensuite réorienter leurs recherches de destinations dès le soir de la prise de parole d’Emmanuel Macron et la confirmation de la fermeture des infrastructures des stations de ski.

Sur Abritel, expert de la location de vacances pour les familles, depuis le 24 Novembre, les destinations qui ont le vent en poupe sont plutôt inhabituelles pour la période.

Top 20 des destinations connaissant la plus forte hausse des recherches depuis le 24/11/20 : (pour des séjours du 19/12/20 au 03/01/21)

Morbihan

Bouches-du-Rhône

Pyrénées-Atlantiques

Vaucluse

Finistère

Pas-de-Calais

Loire-Atlantique

Vendée

Ille-et-Vilaine

Hérault

Côtes-d'Armor

Calvados

Seine-Maritime

Var

Manche

Gironde

Guadeloupe

Vosges

Alpes-Maritimes

Charente-Maritime

Timothée de Roux, directeur général d’Abritel, commente : « Décidemment, la Covid vient à nouveau bousculer nos habitudes ! Même si les destinations de montagne figurent au global parmi les plus demandées, les recherches de dernière minute s’orientent désormais plutôt vers des destinations « d’été », à la mer ou à la campagne, comme la Bretagne, la Provence, la Normandie ou le Pays-Basque… ».

Et il ajoute : « Parmi les massifs français, les Vosges semblent mieux résister que les Alpes car les pratiques sportives locales sont moins dépendantes des remontées mécaniques et des infrastructures qui pourraient rester fermées pendant les vacances de Noël ».