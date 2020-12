Toulouse - A vos candidatures ! Plus de 80 postes sont à pourvoir chez Irrijardin

Malgré une année mouvementée, Irrijardin a su s’adapter naturellement et poursuit son développement. Proche de ses collaborateurs, Irrijardin a su préserver les emplois et recherche désormais de nouveaux profils : plus de 80 postes sont à pourvoir pour 2021.

Une campagne de recrutement multi sectorielle

Suite à une première campagne de recrutement réussie malgré le contexte de crise en 2020, donnant lieu à 76 embauches, dont 22 en CDI, et à l’ouverture de 6 nouvelles franchises sur le territoire, Irrijardin ouvre pour 2021 une cinquantaine de postes en CDD et une trentaine de postes en CDI. Au moins 50 de ces postes sont à pourvoir dans la région toulousaine.

Retrouvez toutes les offres d’emploi et postulez sur https://taleez.com/careers/irrijardin