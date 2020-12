Tarn et garonne - Éducation // L'école ETPA vous invite à sa Journée Portes Ouvertes Virtuelle !

Éducation // L’école ETPA vous invite à sa Journée Portes Ouvertes Virtuelle !

L’ETPA vous propose de découvrir virtuellement les métiers du Jeu vidéo et de la photographie ! Entrez dans les coulisses de la photographie et du jeu vidéo le 12 décembre prochain depuis votre smartphone ou votre ordinateur. L’école ouvre ses portes et propose des interviews d’enseignants, d’étudiants, de professionnels… et met en lumière ses créations ainsi que toutes ses formations. Vous pourrez découvrir divers témoignages et dialoguer avec l’équipe qui se rend pour répondre en direct à toutes vos questions. Restez connecté !

Des échanges live et des découvertes virtuelles

L’ETPA s’adapte à la situation actuelle et met en place un espace virtuel dans lequel les internautes pourront visiter l’école selon leurs souhaits.

Le 12 décembre prochain de 10h à 18h, l’école propose aux visiteurs de découvrir les projets réalisés au sein de l’école. Cette visite permettra aux futurs talents d’avoir une visibilité sur les formations que propose l’ETPA et de choisir leur futur métier.

Depuis leur téléphone mobile ou leur ordinateur, les internautes auront le loisir de cliquer sur diverses formations, différents thèmes et années d’études de leur choix afin de découvrir le résultat des enseignements proposés à l’école. Photos, travaux, jeux vidéo, contenu de nos formations, parcours d’anciens étudiants, interviews… sont à disposition.

Également, chaque visiteur pourra bénéficier d’informations personnelles en direct par les membres de l’équipe pédagogique et référents des sections concernées.

L’ETPA présente à Toulouse (sections Photographie et Game Design), Rennes (section Game Design) et Montpellier (section Game Design), prépare les étudiants à devenir des professionnels de haut niveau afin qu’ils puissent intégrer l’univers de la photographie ou du jeu vidéo.

Tous les programmes de formation délivrés à l’école concourent à un même objectif : former des jeunes talents, capables d’analyser les demandes de clients, et leur apporter les clés de leur avenir.

L’ETPA : l’école de photographie et de Game Design

L’ETPA a pour vocation de former les futurs professionnels de la photographie et du Game Design dans des conditions de travail optimales en mettant à la disposition des étudiants des équipements professionnels multimédia.

Membres du réseau Icônes, l’ETPA forme des professionnels de haut niveau pour les mener au cœur de la réalité artistique contemporaine des métiers de la photographie et du game design.

Le département Photographie de l’ETPA compte trois formations. Le BTS Photographie, sous contrat d’association avec l’état, dispense un enseignement technique et artistique. À la fois pratique et créative, la classe wde praticien photographe est davantage orientée vers la prise de vue et le traitement de l’image. La troisième année d’Approfondissement Photographique au sein de la section ¨photographe professionnel¨ permet aux étudiants de se perfectionner dans les conditions d’une agence ou d’un studio de création, au contact de personnalités de l’image.

Le département Game Design Le département Game Design de l’ETPA a pour vocation de former des professionnels de haut niveau dans les domaines du jeu vidéo. Ce département propose une formation riche et complète en trois ans. Avec de très bons taux de réussite aux examens et de placement des étudiants en entreprise en fin de cursus, l’ETPA consolide chaque année son ancrage professionnel pour permettre une insertion optimale à ses étudiants.

Rejoignez-nous sur https://jpo.ecolescreatives.com/etpa/

Samedi 12 décembre 2020 de 10h à 18h

