Perpignan - À partir de ce vendredi 11 décembre, retrouvez le Marché des Embruns du quartier Est.

MARCHÉ DES EMBRUNS NOUVELLE FORMULE

Pensez local c’est plus que vital !

À partir de ce vendredi 11 décembre, retrouvez le Marché des Embruns du quartier Est.

Plus de commerçants, des produits locaux variés, votre marché nouvelle formule se réinvente.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le comité d’animation, en partenariat avec la mairie de quartier Est, organise une tombola.

Les acheteurs pourront récupérer leurs tickets les 11 et 18 décembre. Le tirage aura lieu le vendredi 18 décembre à 11 h 30 (présence obligatoire avec votre ticket), avec animation musicale et présence du Père-Noël pour les petits et les plus grands !

Paniers gourmands, livres...de nombreux lots sont à gagner !