Clermont-l'Hérault - Le Théâtre Le Sillon en tournée dans les écoles !

[THÉÂTRE LE SILLON - En tournée dans les écoles]

Le Sillon, Théâtre de la Communauté de communes du Clermontais, propose une tournée de spectacles dans les classes de CM1-CM2 et CM2 des écoles du territoire, à partir du lundi 7 décembre.

Cette initiative en direction du jeune public répond à la volonté de Claude Revel, Président de la Communauté de communes, de réorienter la programmation, annulée pour cause d'épidémie de COVID 19, vers des spectacles jeunesse, pour en faire bénéficier les scolaires. Au total, ce sont 650 enfants qui participeront à ces rendez-vous programmés dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Aussi, du 7 au 11 décembre, Anonima Teatro, théâtre de marionnettes et d'objets, présentera "La Route" dans les écoles de Paulhan, Aspiran, Clermont l'Hérault (école St Guilhem), Péret, Brignac, Fontès, Nébian et Octon. Et du 14 au 18 décembre, la Cie La Bouillonnante interprètera "Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler" d'après Luis Sepulveda, dans les écoles de Clermont l'Hérault (écoles Rostand et Daudet), Cabrières, Canet, Ceyras et St Félix de Lodez.

Retrouvez toute l'actualité du Théâtre Le Sillon sur le site internet www.theatre-lesillon.fr