Montpellier - Découvrez le premier cirque éco-responsable, sans Animaux !

Une nouvelle vision audacieuse du cirque

Le nom Bouglione résonne comme l’un des grands noms du cirque français. Descendant de cette illustre famille, AndréJoseph Bouglione et son épouse Sandrine démarrent le 4 décembre prochain une aventure inédite qui marque un virage dans le monde du cirque animalier.

Il était une fois l'écocirque...

Mesdames et Messieurs prenez place sous le chapiteau jaune et noir de 1 500 places, véritable ruche artistique qui réinvente le mode de vie du cirque … Bienvenue à L’Écocirque, le premier cirque traditionnel sans animaux vivants dans lequel ils sont présents sous une forme tout à fait inattendue et spectaculaire : les hologrammes. Les animaux se font messagers de la faune mondiale, porteurs d’un message d’espoir pour sensibiliser les spectateurs à la fragilité des espèces en voie d’extinction.

Un cirque pour les animaux, sans les animaux

Nous assistons à une réelle prise de conscience collective sur le sort des animaux dans notre société. Ce progrès entraîne un véritable changement de mentalité sur la protection des animaux et de la planète. Pour s’inscrire pleinement dans cet état d’esprit, l’Écocirque a été entièrement pensé pour être un lieu à la fois éthique et écologique.

Un show pionnier en matière d'engagement environnemental.

En marge de ses actions pour défendre les animaux, l’Écocirque entreprend également une démarche écologique pionnière en la matière. Le matériel est stocké dans des containers recyclés et la gestion des transports et de la logistique est optimisée pour minimaliser l’emprunte carbone. Une fois le transport achevé, les containers se transforment en pop-up stores pour faire vivre le village de l’Écocirque. Il s’agit du cirque itinérant ayant la plus faible emprunte carbone.

Notre ambition, nos objectifs

L’Écocirque a pour ambition de conjuguer divertissement et arts du cirque sans avoir recours aux animaux vivants pour la conception du spectacle. Grâce à une technologie audacieuse, l’Écocirque propose un concept innovant et spectaculaire accessible au plus grand nombre.

Bienvenue à L’Écovillage !

Autour du chapiteau une véritable effervescence créative et durable prend place. Découvrez le premier Écovillage de France. Les containers colorés aux allures de fête proposent aux visiteurs des FoodTrucks, des rencontres avec les associations partenaires et des espaces de vente pour les commerçants locaux et nationaux qui partagent des valeurs durables. Avec une programmation variée et en constante évolution, chaque jour est une nouvelle découverte pour éveiller les consciences des petits et grands dans une ambiance unique et extraordinaire.

Accès :

Pour sa première ville, l’Écocirque s’établira à Montpellier, Boulevard Télémaque, à côté de l’Odysseum Tramway : ligne 1 : Arrêt ‘Odysseum’ Bus : ligne 9 : Arrêt ‘Place de France’ Autoroute : A9, sortie 29, direction Odysseum Accès handicapé

Tarifs et billetterie :

Gratuit pour les moins de 2 ans

Tarif enfant applicable de 3 à 12 ans

Tarifs à partir de 16 à 49 €

Billetterie sur www.ecocirque.fr

Divers :