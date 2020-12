Hérault - Les déneigeuses en action dans le nord de l'Hérault !

GROS EPISODE NEIGEUX AU NORD DE L’HERAULT : LES DENEIGEUSES EN ACTION

Prudence ! Des chutes de neiges se poursuivent actuellement sur le secteur Salvetat sur Agout. Météo-France a placé le département en vigilance jaune « Neige-Verglas »

Les agents sont à pied d'œuvre pour patrouiller, saler et déneiger et ne pas laisser le tapis de neige recouvrir le bitume au risque qu’il se transforme en verglas et ainsi sécuriser nos routes

A signaler que la RD907 est fermée aux poids lourds entre St Pons de Thomières et la Salvetat sur Agout suite à ces chutes de neige.



