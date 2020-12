Saint-Thibéry - Le personnel de l'Ehpad Mireille Vidal et les résidents adressent un message !

Le personnel de l’Ehpad Mireille Vidal et les résidents tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont fait preuve de solidarité et de soutien grâce à leurs petits mots et cadeaux :

- Les familles des résidents et anciens résidents

- Les habitants de Saint-Thibéry

- L'ADMR

- Le Foyer Rural

- La garderie municipale

- Les assistantes maternelles de Saint Thibéry et le RAM

- L'école élémentaire Léonce Ruffié

- Patricia Alibert (la fleuriste Passion fleurie)

- Domity's

- PMC hygiène

- L'Ehpad la Méridienne à Béziers et L'Ehpad La Murelle à Laurens

- Notre ancienne animatrice Arletta

- SOS oxygène

- Les Blouses Roses

Et à toutes les autres personnes qui ne sont pas citées, un grand merci !