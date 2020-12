Pyrénées-Orientales - La mobilisation contre la loi « Sécurité globale » doit se poursuivre et s'intensifier !

Le collectif d’organisations qui a appelé samedis 28 novembre et 5 décembre, journées d’action nationale dans le cadre de la Coordination #StopLoiSécuritéGlobale, à des rassemblements contre la proposition de loi « Sécurité globale » se félicite de la prise de conscience de plus en plus généralisée du caractère liberticide, régressif et répressif de cette loi.

Il appelle à la poursuite et à l’intensification des mobilisations dans les Pyrénées-Orientales, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, tant que le retrait de cette loi scélérate n’aura pas été obtenu.

Samedi 12 décembre, à l’image des samedis précédents, devrait être journée d’action nationale à l’initiative de la Coordination #StopLoiSécuritéGlobale. Dans ce cas, notre collectif appellerait à une nouvelle mobilisation à Perpignan en recherchant et en souhaitant l’unité la plus large, tant des organisations dans leur diversité que des citoyens dans la diversité de leurs expressions ou de leurs engagements.

Non à l'amplification de la mise en place d'un système liberticide ! Non à la réduction des libertés de s’exprimer et de revendiquer ! Non à l’aggravation de la situation sociale !

Mobilisons-nous pour le retrait de cette proposition de loi « Sécurité globale » !

Liste de premiers signataires

POI 66, Libre Pensée 66, PG 66, groupes d’action de la France Insoumise, RCP 66, AGAUREPS-Prométhée, Comité local de résistance et de reconquête (CLRR), certains Gilets jaunes