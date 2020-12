Montpellier - Un livre de Cuisine Engagé ! Jonathan aux côtés de producteurs locaux.

« Renouons nos Tabliers ! », c’est environ 200 pages imprimées par une entreprise montpelliéraine sur du papier issu de la gestion durable des forêts.

Vous trouverez dans un premier temps les portraits illustrés des producteurs ainsi qu’un texte d’en moyenne 150 mots. Afin de mettre tout le monde sur un pied d’égalité, chaque producteur apparaît sur une page dédiée. Cette rubrique représente une trentaine de pages de l’ouvrage.

Dans un second temps, vous découvrirez les 52 recettes illustrées. Toutes les photos ont été prises par Jonathan, il s’est aussi occupé de tout ce qui est design, mise en page et rédaction. Pour aller au bout de sa démarche, il a fait le choix de n'utiliser aucun terme technique. Son souhait était justement de pouvoir travailler en totale liberté et exprimer ainsi sa vision de la cuisine en employant ses propres mots. C’est pour ces raisons qu’il a opté pour l’auto-édition.

Pour le financement de son premier livre, Jonathan a lancé une campagne de financement participatif via la plateforme Ulule.

Lien vers la campagne Ulule : https://fr.ulule.com/renouons-nos-tabliers

C'est durant mes dernières expériences en restauration et mes voyages que l'idée d'un livre tel que celui-ci m'est venue. En effet je souhaitais renouer un lien avec mon terroir. En France, nous avons la chance de choisir ce que nous mangeons, et ce que nous mettons dans nos assiettes affecte indéniablement notre environnement. Pour ce livre je souhaitais démontrer qu'il était possible de concocter une cuisine gourmande et originale grace à nos chers producteurs !

Dans ce livre, vous trouverez donc dans un premier temps les portraits de 24 des producteurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Apiculteurs, maraichers, éleveurs, pêcheurs... tous sont sensibles et engagés pour l’environnement. Je tenais à partager ces moments d'échanges avec ces passionnés qui nous nourrissent et qui veillent au respect et à la pérennité de la biodiversité et de notre environnement.

Côté cuisine, j’ai confectionné un répertoire de 52 recettes accessibles à tous autour de leurs produits aussi originaux que variés. En tant que cuisinier, je vous propose des recettes traditionnelles parfois revisitées et inspirées de mes expériences passées. Mention spéciale au mets Japonais !

L'accessibilité est une notion à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Grace à des textes minutieusement rédigés vous viendrez à bout de chacune des préparations. Pour les plus techniques d'entre-elles, j'ai placé des QR Codes en haut de page. Ces derniers vous dirigerons vers des vidéos dans lesquelles je vous guide pas à pas pour réussir ces recettes à tous les coups !

Face à l’ampleur des problématiques actuelles (gaspillage, surproduction, traitement des animaux, produits chimiques…), il est impératif d’adapter notre mode de consommation. Qu’il soit énergétique, alimentaire ou matériel, nous sous estimons le pouvoir de notre garde-manger.



Je me suis également rapproché de l'association EthicOcean, sur une double page dédié, nous appuyons sur la fragilité de nos ressources halieutiques. Notez qu'en Méditerrannée 90% des espèces sont considérées comme sur-exploitées !



L’objectif majeur de l’ouvrage reste de mettre en lumière les producteurs de ma région à travers une cuisine gourmande et accessible. La diversité des terres d’Occitanie et son climat lui permettent d’offrir une gamme de produits incroyablement variée.

Manger est aussi un acte citoyen !

Il était important pour moi de maintenir une démarche responsable jusqu'à l'impression du livre. C'est pourquoi j'ai fais le choix de travailler aux cotés d'un imprimmeur local qui respect ces valeurs.

Chaque année des centaines et des centaines de livres de cuisine sont édités. Un marché qui, au-delà d'être saturé, présente un fort impact écologique.

Après une mûre réflexion, j’ai alors opté pour l’auto-édition. Cette méthode, en plus d'offrir une totale liberté à l’auteur, permet de contrôler le nombre d’impression. Afin de limiter mon impact je souhaitais donc limiter l'ouvrage à 500 exemplaires.

Et enfin, et c'est la bonne nouvelle ! Si nous dépassons les 3500€, nous reverserons, sous forme de dont ,une partie des fonds à l'association EthicOcean !

Après six année passées dans les cuisines des restaurants, je souhaitais donner plus de sens aux mots : rencontre et partage. Mettre ma pierre à l’édifice était pour moi d’une importance cruciale. J’ai commencé par imaginer le livre il y a un déjà de ça un an.



Attaché à notre patrimoine culinaire et notre terroir, la déconnexion entre notre société et nos terres nourricières me désole. Autant de motivations qui m’ont poussé à la réalisation de cet ouvrage.

Enrichi de par mes nombreux voyages et mes expériences dans la restauration, l’intégration de ces extraordinaires découvertes culturelles à mes plats était une évidence.

Aujourd’hui, je dirais même qu’elles font intégralement partie de mon identité culinaire.



De la rédaction à la mise en page en passant par les photo j’ai fait le choix de progresser seul sur ce projet.

Un parti pris qui m’octrois une totale liberté !

En résulte un livre de cuisine personnel, une invitation à la découverte des trésors de notre terroir !

Jonathan Poncelet