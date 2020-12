Hérault - Journée mondiale du bénévolat ! Rejoignez l'Association des Orpellières !

C’est la Journée mondiale du bénévolat !

Si cette année 2020 restera dans nos mémoires, l'Association Orpellières retiendra l’engagement et l’implication de ses bénévoles grâce à leurs implications, ont réalisés la protection de colonies de Gravelots à collier interrompu et Sternes naine.



Merci à tous, on vous aime !



Chez nous les missions de bénévolat sont diverses et variées : participer aux suivis des espèces, animations scolaires et grand publique, réaliser des opérations écocitoyennes de nettoyage de plages, formation des bénévoles, venir en aide aux animaux sauvages en détresse ou alerter les institutions lors d'atteintes à l'environnement…



Vous voulez œuvrer pour la biodiversité du littoral Biterrois ? Rejoignez-nous, devenez bénévole !