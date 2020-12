Cap d'Agde - Le Campus de l'Innovation Touristique 2020 s'adapte à la crise sanitaire et se déroulera en 2 phases

Le Campus de l’Innovation Touristique devait se dérouler pour la 2ème fois consécutive au Palais des Congrès du Cap d’Agde du 7 au 9 décembre prochains.

Mais la crise sanitaire actuelle et les contraintes inhérentes au confinement font qu’il est reporté au 1er semestre 2021, si la situation sanitaire le permet.

Cependant, la Région Occitanie souhaite rester mobilisée pour accompagner tous les professionnels du tourisme avec 5 séminaires numériques qui auront lieu les 8, 9 et 16 décembre 2020.

Les thèmes abordés au cours de ces 5 rendez-vous numériques sont orientés autour de l’accompagnement et la reprise de l’activité économique et touristique :

MARDI 8 DÉCEMBRE 2020 :

10h30 à 12h : Les aides d’appui à la trésorerie et à l’investissement pour les entreprises touristiques

Des dispositifs d’aides sont mis en place ou consolidés pour soutenir les entreprises touristiques. Ce webinaire permettra de faire un point précis et pratique sur deux thématiques majeures pouvant être soutenues par les aides régionales et celles de l’Etat : la trésorerie et l’investissement.

14h à 15h30 : Se diversifier pour passer la crise et anticiper pour optimiser la reprise

Les entreprises de l’hébergement et des loisirs font face à une réalité économique difficile. Elles doivent avant tout anticiper pour préparer leur reprise et s’assurer un avenir quelles que soient les évolutions du contexte sanitaire.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 :

10h30 à 12h : Hôtellerie, tendances et solutions de financement - spécial tourisme urbain

Analyse des tendances de l’hôtellerie sur les destinations urbaines ainsi que les impacts de la crise sanitaire COVID-19. Le dispositif « Fonds Tourisme Occitanie » est une solution de financement agile avec les subventions régionales ouvertes aux acteurs du tourisme qui seront présentées.

14h à 15h30 : La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) au cœur de la reprise

La RSE s’impose désormais aux entreprises afin de pouvoir faire de leurs engagements sociaux et environnementaux des arguments forts sur le marché du tourisme de demain. Au-delà d’une contrainte légale, la RSE peut être une véritable opportunité au service de la performance de l’entreprise touristique, notamment à l’heure d’un tourisme plus éthique et plus responsable qui doit se réinventer pour répondre à de nouvelles attentes.

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 :

10h à 12h : Les Grands Sites Occitanie / Sud de France, moteurs du Green New Deal

Des exemples d’actions transversales de niveau régional seront présentés (collaboration inter-directions et inter-structures en matière de tourisme-culture-environnement-transports) et devront être encore développées dans le cadre du Green New Deal.

Retrouvez toutes les informations et les intervenant(e)s de ce webinaire sur le site du Campus :

https://www.campus-innovation-touristique.fr/programmes-seminaires-numeriques-2020