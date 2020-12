APIcité renouvelle l’attribution du label « 2 abeilles – démarche remarquable » à la Ville de Mende

La Ville de Mende vient de voir sa labellisation « 2 abeilles – démarche remarquable » renouvelée par APIcité au titre de l’année 2020.

Pour mémoire, c’est en novembre 2017, que la ville s'était vu remettre pour la première fois le label, créé par l'Union nationale de l'apiculture française. Ce label national récompense les communes qui aiment et s'engagent pour l'abeille et les pollinisateurs sauvages.

Ce label valorise les politiques locales en matière de pollinisation, mais a surtout pour but d'inciter à la mise en place de pratiques favorables aux abeilles. Dans sa candidature, la ville a fait la promotion de sa politique de développement durable qui contribue à protéger l'environnement, la gestion de ses espaces verts, et bien sûr le rôle de l'apiculture sur notre territoire.

Ce label a été remporté sur la base de plusieurs actions : l’existence du rucher-école de Bahours, la manifestation des Toqués du cèpe, fête de l'abeille et de la nature pour la sensibilisation des publics, l'installation de la ruche sur la coursive de la mairie ainsi que le soutien à l’agroécologie, aux circuits courts et à l’agriculture locale via la cantine scolaire.

Des perspectives de progression dans la démarche vers l’obtention d’un label « 3 abeilles – démarche exemplaire » s’offrent à la Ville notamment à travers : le passage au zéro pesticide y compris dans les cimetières ; la mise à disposition d’informations et de supports pédagogiques aux habitants sur l’abeille et les pollinisateurs ; la mise en place d’un inventaire de la biodiversité afin de sensibiliser les habitants à la préservation de la faune et de la flore locale.

Rappelons enfin que, chaque année, le miel produit par les ruches de la ville est offert à deux associations caritatives de la commune pour les distribuer à leurs bénéficiaires.