Béziers - Gérard Grillet s'exprime sur la situation de l'Aéroclub Béziers Cap d'Agde

Gérard GRILLET, Secrétaire Général Aéroclub Béziers Cap d'Agde s'exprime sur la reprise d'activité.

L'aéroclub Béziers Cap D'Agde après un mois de confinement a repris ses vols , les pilotes peuvent voler en solo , les vols d'instructions , les vols découverte ,les vols d'initiation et les vols entre amis ne sont pas autorisés , nous sommes une association sportive et nous volons dans le cadre du sport individuel , nous espérons vivement la reprise des vols 15 Décembre qui fera revivre notre activité ....

La situation est difficile dans une association comme la nôtre, sur le plan financier comme sur le plan technique.

Sur le plan financier nous avons des frais fixes, comme les assurances, qui continuent à courir alors qu'il n'y a plus de rentrées d'argent. Il y a aussi les contraintes mécaniques dites calendaires. Un avion doit subir une révision générale toutes les 2000 h de vol, ou tous les 6 ans. L'idéal sur le plan financier est donc qu'un avion fasse au moins 330 h de vol par an. Compte tenu de ces 2 confinements successifs il est probable que certains de nos avions n'arrivent pas à ce chiffre, ce qui mécaniquement va augmenter la charge financière rapportée à l'heure de vol.

Sur le plan technique, il est souhaitable que les moteurs tournent assez régulièrement et il y a aussi à prendre en compte le besoin pour nos pilotes d'une pratique régulière du pilotage pour conserver l'expérience nécessaire à la sécurité des vols. Nous mettons en place à la reprise les contrôles et les vols de remise à niveau nécessaires.

Toutefois l'Aéroclub de Béziers Cap d'Agde ne veut pas sombrer dans un pessimisme excessif pour l'avenir à moyen et long terme.

Des solutions seront trouvées, nous n'en doutons pas, par exemple les vaccins dont nous commençons à entendre parler.

C'est pourquoi nous avons profité de ce confinement pour finaliser un projet qui avait été évoqué lors de notre dernière Assemblée Générale : la transformation du tableau de bord de notre avion de voyage, le PA28 F-GFZV, pour le transformer en glass cockpit (voir photo du projet). L'écran principal permet d'afficher tous les paramètres de vol, les paramètres moteur, et une carte GPS déroulante. Le nouveau transpondeur installé disposera de la fonction ADS-B in et out, permettant de surveiller à l'écran les trafics environnants équipés du même dispositif. Et enfin il disposera d'un pilote automatique 2 axes + trim, rendant la navigation sur les longs trajets plus sûre.

Nos pilotes auront ainsi à leur disposition, pour un tarif très attractif, un avion moderne, et équipé de manière performante.