#DansMaZone : la Région lance une opération spéciale « Vendredi Occitanie » pour favoriser l'achat local

A partir du vendredi 4 décembre et jusqu'au dimanche 6 décembre, la Région lance une opération spéciale « Vendredi Occitanie » sur la plateforme #DansMaZone. En écho à l'opération Black Friday, les commerçants, artisans et fabricants présents sur la plateforme vont pouvoir proposer sur leur vitrine en ligne des réductions exceptionnelles sur leurs produits L'objectif, en cette période de fêtes de fin d'année, est de donner une visibilité supplémentaire aux produits confectionnés ou manufacturés par les commerçants, artisans et fabricants d'Occitanie.

#DansMaZone recense désormais plus de 13 000 produits proposés par près de 4 000 commerçants, artisans et fabricants d'Occitanie. Depuis son ouverture le 12 novembre dernier, les habitants souhaitant acheter local peuvent consulter gratuitement, sur leur navigateur internet ou sur leur smartphone depuis l'application, l'ensemble des commerces référencés. La recherche s'effectue à la fois par les catégories de produits (livres/BD/magazines, jeux/jouets, artisanat d'art, santé/beauté/bien-être, mode/accessoires, maison/déco/bricolage, nouvelles technologies/transition énergétique, industries/services) comme par la géolocalisation « près de moi ». Le 100% Occitanie est également mis à l'honneur afin de valoriser les professionnels qui confectionnent ou distribuent des produits manufacturés dans la région et/ou à base de matériaux locaux (laine, bois, métal de récupération, etc.).

La plateforme #DansMaZone intègre désormais de nouvelles fonctionnalités permettant notamment une meilleure valorisation du savoir-faire. Parmi elles :

- L'affichage des prix des produits

- Une fonction recherche pour trouver des produits recyclés ou éco-conçu

- Une messagerie instantanée pour prendre des rendez-vous ou demander des devis

- La possibilité de mettre les produits dans « les favoris » et de revenir plus tard pour finaliser l'achat

Un guide et un kit communication sont à la disposition des commerçants, artisans et fabricants pour les accompagner dans la mise en place de leur vitrine.

« En cette période de fêtes de fin d'année, faisons preuve de patriotisme régional ! J'encourage les habitants de l'Occitanie à consommer local car plus que jamais nos emplettes sont nos emplois. Avec cette opération spéciale « Vendredi Occitanie », nous devons tous nous mobiliser et acheter dans nos commerces de proximité. C'est ainsi que nous agissons concrètement pour soutenir nos commerçants, artisans et fabricants lourdement fragilisés par la crise sanitaire. » soutient la présidente Carole Delga.