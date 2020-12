Perpignan - Un rassemblement contre la loi Sécurité globale pour samedi 5 décembre

Appel au rassemblement contre la loi « Sécurité globale » samedi 5 décembre à Perpignan, place de la Victoire, à 11 heures

Le collectif d’organisations qui a appelé samedi 28 novembre au rassemblement contre la proposition de loi « Sécurité globale » appelle à une nouvelle mobilisation ce samedi 5 décembre, journée nationale d’action.

Il donne rendez-vous à Perpignan place de la Victoire (Castillet) à 11 heures.

Plus que jamais cette loi d’exception liberticide doit être définitivement retirée. En effet, elle contient de nombreuses atteintes au droit de la vie privée, à la liberté d’informer, au principe d’égalité, à la liberté de la presse, au droit de manifester. Cela, dans une situation où ces dernières années, la répression s’est largement accentuée contre les gilets jaunes, la jeunesse, les militants syndicalistes.

Nous refusons qu’un cran de plus soit franchi avec l’adoption de cette loi qui sème le trouble jusqu’au sein même de la majorité. Non à l'amplification de la mise en place d'un système liberticide ! Non à la réduction des libertés de s’exprimer et de revendiquer ! Non à l’aggravation de la situation sociale !

Les organisations appellent également à participer ce jeudi 3 décembre au rassemblement à l’initiative des organisations composant l’ORDL qui se tiendra pour la même cause à Perpignan à 18 heures place de la Victoire.

Elles appellent toutes les organisations et tous les citoyens à se joindre au rassemblement de samedi.

Liste de premiers signataires

POI 66, Libre Pensée 66, PG 66, groupes d’action de la France Insoumise, RCP 66, AGAUREPS-Prométhée, certains Gilets jaunes