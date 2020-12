Agde - Valery Giscard d'Estaing  : Souvenir d'une visite à Agde .. le 29 aout 1984

Valery Giscard d’Estaing : Souvenir d’une visite à Agde .. le 29 aout 1984

20e président de la République française, l'ancien chef de l'État de 1974 à 1981, Valéry Giscard d'Estaing s’est éteint ce mercredi soir à l’âge de 94 ans.



Au-delà de l’ hommage national qui lui sera rendu, les agathois pourront se remémorer sa visite à Agde au terme de l’été 1984.



Une visite ou l’ancien président fut reçu par son ami Pierre LEROY-BEAULIEU, maire d’Agde de 1971 à 1989 .

Les deux hommes se connaissent de longue date. Et pour cause, ils avaient partagé quelques décennies auparavant les rangs d’une même meute de louveteaux.

Ce 29 Aout 1984 Valéry Giscard D’Estaing est accompagné d’une de ses anciennes ministres de l’éducation nationale ( Alice Saunier-Seita et de Claude Wolff le maire de Chamalieres.

Une visite qui débuta par la cathédrale Saint Etienne avant qu’une foule d’agathois ne l’accompagnent sur les bords de l’Hérault assister à la passe d’honneur d’un tournoi de joutes.

Le cortège chemina ensuite jusqu’à la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville ou il fut accueilli par un parterre de personnalités agathoises au premier rang desquels, Guy TOURREAU , Laurent ANTOINE ou encore celui qui fit partie de sa garde rapprochée lors de l’élection présidentielle de 1974 : Le capagathois Gérard DENESTEBE.

On se souviendra du discours de Pierre LEROY BEAULIEU qui rendit un hommage appuyé à la politique libérale dont Giscard D’ESTAING fut le promoteur.

Évoquant Agde et le Cap d’Agde, le président salua ensuite le mariage réussi de la tradition et de la modernité : « Un vieux pays doit, dira-t-il, « s ‘adapter aux temps qui viennent. Agde a su le faire et le Languedoc que je viens de redécouvrir est en train de devenir une terre de jeunesse et de liberté «



Sur le livre d’or de la ville d’Agde Valery Giscard d’Estaing écrira simplement « Pour Agde d’hier et de demain » .

La visite s’est poursuivi au Domaine Saint Martin des champs où devant quelques cinq cent jeunes Giscardiens enthousiastes l’ancien président a reçu des mains du maire d’Agde la médaille d’honneur de la ville d’Agde.

Cette première réception ne fut pas la seule dans notre commune.

Un an plus tard en 1985 au Palais des congrès du Cap d’Agde, Valerie GISCARD D'ESTAING nous rendit a nouveau visite à l'occasion de L'Université d'été des Jeunes Giscardiens.

Outre Valery GISCARD d’ESTAING en 1984, Charles De GAULLE en 1963, Jacques CHIRAC en 1982, François MITTERAND en 1993, et Nicolas SARKOZY en 2011 ont également honoré la Ville d’Agde par leur présence.