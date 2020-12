Gard - Lancement d'une plateforme de vente en ligne en Terre de Camargue

Solidaire des commerçants, Terre de Camargue lance une plateforme d’achats en ligne

Plus qu’un annuaire, la plateforme « jachete-en-terredecamargue.com » est un véritable site marchand pour booster les ventes, inciter à consommer local et soutenir les commerces de proximité. Ouverture au public le 5 décembre !

La Communauté de communes Terre de Camargue lance, le 5 décembre, une plateforme de vente en ligne qui réunit les commerçants de son territoire : Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et St-Laurent d’Aigouze. « Jachete-en-terredecamargue.com vise à soutenir nos commerces de proximité face à la crise sanitaire mais aussi à les accompagner dans la transition numérique, véritable enjeu face à l’évolution des modes de consommation, souligne le docteur Robert Crauste, Président de la Communauté de communes. C’est un outil d’animation et d’aide au développement économique que nous souhaitons pérenniser ».

Une large vitrine numérique pour acheter local

Une quarantaine de commerçants est déjà inscrite et en cours d’intégration sur la plateforme. Toutes les catégories de produits sont concernées : alimentation et métiers de bouche, prêt à porter, cosmétiques, fleurs, meubles, décoration, services… Régulièrement, la plateforme sera enrichie de nouveaux commerces et produits pour proposer une vitrine attractive multi-magasins de tout ce qui se fait sur le territoire.

Service 24/7, livraison à domicile, click & collecte…

Sur la plateforme « jachete-en-terredecamargue.com », le consommateur pourra donc retrouver tous ses commerçants (et en découvrir de nouveaux) sur un même site de vente et faire ses courses 24h/24, 7j/7 avec un paiement en ligne sécurisé. Pour récupérer sa marchandise, il pourra choisir soit la livraison à domicile soit le retrait en magasin selon la formule du click and collect. De nombreux avantages seront proposés : carte de fidélité, bons et chèques cadeau…

Sans frais, sans engagement pour les commerçants

Terre de Camargue a confié le déploiement de son market place à la société Wishibam, labellisée par le Ministère de l’économie dans le cadre des mesures d’accompagnement des commerçants. La Communauté de communes prend en charge l’investissement initial (24 267 € HT) et l’abonnement mensuel pour la maintenance, le référencement, les campagnes marketing et la formation des commerçants au digital. C’est un dispositif sans engagement et sans frais pour les commerçants jusqu’au 30 avril 2021. « Nous proposons un espace de vente commun, plus attractif, et un accompagnement personnalisé pour permettre aux commerçants de reprendre confiance, de se fédérer et de se réinventer, affirme Robert Crauste, nous souhaitons créer une communauté de commerçants unie. Mais pour réussir, il est essentiel que les habitants, premiers acteurs de l’économie locale, soient solidaires et soutiennent leurs commerces de proximité à travers cette plateforme ».

Solidaire de mes commerçants sur : http://jachete-en-terredecamargue.com/

Formulaire d’inscription en ligne pour les commerçants : https://bienvenue.wishibam.com/ (champ « Sur quel site souhaitez-vous être affilié » : choisir Terre de Camargue)