France - Journée Mondiale du Climat : Faites des bébés !

A l'occasion de la Journée Mondiale du Climat, le mardi 8 décembre 2020, le fondateur d'ID (infodurable.fr) et chroniqueur de France Inter, Valère Corréard, démontre que la parentalité peut être le catalyseur d'une transition écologique durable.

Créée par diverses organisations non gouvernementales, la Journée Mondiale du Climat a pour objectif de rappeler à tous la menace que représente le réchauffement climatique, ainsi que la nécessité d'en appréhender l'urgence pour agir et limiter ses effets pour les générations futures.

Avec son nouveau livre "Un bébé pour tout changer, 9 mois pour réussir sa transition écologique" coécrit avec Mathilde Golla (aux éditions Marabout), Valère Corréard nous invite à une prise de conscience et nous délivre de précieux conseils pour aborder l'arrivée d'un nouvel enfant dans une démarche éco-responsable et durable.

Formidable levier de changement, la parentalité est une excellente opportunité d'intégrer de nouvelles habitudes, de nouvelles lignes de conduite et d'entrer dans une dynamique de transition écologique.

Alimentation, équipement, habillement, produits d'entretiens, système de garde, système d'épargne durable.... Au fil des pages, Valère Corréard aborde de nombreux thèmes illustrés par des exemples concrets d'actions positives au quotidien. Pensé comme un guide pratique destiné à tous (futurs parents, parents, grands-parents, amis, famille, éducateurs...), " Un bébé pour tout changer" invite à la réflexion et démontre qu'avoir un enfant peut être bon pour notre planète maintenant et dans le futur.

Adopter une alimentation non transformée, éviter la surconsommation dans l'achat des équipements, le choix des couches eco-friendly, de l'habillement éthique, la fabrication de produits de nettoyage sains... au travers des bonnes pratiques enseignées dans l'ouvrage, une mise en perspective est faite sur l'impact environnemental de la parentalité: pollution de l'air et de l'eau, gaspillage, empreinte CO2... Valère Corréard nous prouve ainsi que l'arrivée d'un nouvel enfant n'est pas synonyme de renoncement écologique - bien au contraire ! - et s'inscrit dans la continuité de l'espèce dans le respect de l'environnement présent et futur.