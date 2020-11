Occitanie - Vendredi 27 novembre : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Au 27/11/2020 : 1 722 hospitalisations en cours (-162) dont 304 en réanimation (-26) 1 631 décès à l’hôpital (+52 en 3j)

Ne pas baisser notre vigilance à tous

Le second pic épidémique est passé en Occitanie comme au plan national.

Les indicateurs de suivi virologique et épidémiologique affichent tous cette tendance réconfortante : nos efforts collectifs de respect des gestes barrières et du confinement ont permis de limiter l’impact de l’épidémie sur nos équipes soignantes, qui restent encore très mobilisées.

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, le virus circule malgré tout à un niveau d’activité toujours élevé.

L’assouplissement des mesures de confinement s’organise désormais par étapes.

Nous ne pourrons franchir chacune de ces étapes que si l’évolution favorable que nous observons se poursuit, si la pression sur nos services hospitaliers se réduit.

Ce n’est pas le moment de réduire nos efforts. Notre vigilance collective doit rester forte, en limitant les contacts et en respectant les gestes barrières, pour protéger nos proches et surtout les plus fragiles.