Béziers - Dès le samedi 28 novembre, la médiathèque André-Malraux rouvre ses portes !

Dès le samedi 28 novembre, la médiathèque André-Malraux rouvre ses portes !

À partir du 28 novembre, la médiathèque André-Malraux rouvre ses portes, du mardi au vendredi, de 13h à 18h et les samedis et dimanches, de 14h à 18h.

L'équipe de la MAM est prête, heureuse et impatiente de pouvoir accueillir le public, le tout dans le respect des mesures sanitaires. Le port du masque reste obligatoire ainsi que la désinfection des mains au gel hydroalcoolique mis à disposition. Les visiteurs devront également respecter le sens de circulation indiqué par un marquage au sol.

Les usagers pourront s'adonner aux plaisirs de la culture en venant emprunter leurs documents dans la médiathèque ou en récupérant leurs commandes via le service « Cliquez et Emportez ». Le retour des documents sera possible dans l'automate 24h/24 situé à l'entrée Jean-Moulin ou dans les espaces de la médiathèque.

Besoin d'imprimer, de scanner ou d'accéder à Internet ? Il sera de nouveau possible d'accéder aux ordinateurs et de se connecter au WI-FI.

Les salles de travail en groupe, les cabines de langue, l'espace multimédia, le piano, le prêt de casque, la consultation de la presse et du fonds ancien, l'écoute et le visionnage sur place ainsi que le tapis de l'espace petite enfance seront toujours inaccessibles.

Concernant les médiabus, ils effectueront leur « tournée d’adieux » du 8 au 19 décembre. Seuls les retours de documents seront acceptés.

Les ateliers informatiques, les actions culturelles et les accueils de groupe sont annulés jusqu'au 15 décembre.

Nous donnons rendez-vous aux usagers à partir du 28 novembre pour venir emprunter nos dernières acquisitions ou demander un conseil à nos bibliothécaires.

Pour obtenir plus d'informations, www.mediatheque-beziers-agglo.org

