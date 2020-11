Grau du Roi - Téléthon 4 et 5 décembre 2020 : un appel aux dons

TELETHON 2020

La ville et l'ASPPC, association pilote, s'associent pour lancer un appel aux dons auprès des particuliers et des associations.



Nous mettrons dès ce week end à la disposition du public une urne dans le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville et une urne à la Capitainerie de Port-Camargue, et ce, jusqu'au 18 Décembre.

Les dons en chèque devront être libellés à l'AFM Téléthon.

Pour les dons en espèces, merci de les glisser dans une enveloppe avec vos coordonnées afin que nous puissions par la suite envoyer le reçu.

Nous vous rappelons que les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt de 66% des sommes versées.



En cette période difficile et morose nous comptons malgré tout sur votre solidarité et restons à votre écoute. Prenez soin de vous.