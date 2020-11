France - 83 % des familles françaises ont l'intention de partir en vacances en 2021

Le rapport révèle ainsi 6 tendances principales pour la planification de leurs vacances pour 2021. Ce rapport combine les résultats d’une étude* menée auprès de 8000 familles de vacanciers dans le monde (dont plus de 1000 en France), et des données internes à la plateforme.

Tendance 1 : une envie de partir intacte

Bien que la moitié des familles françaises ait dû annuler des vacances prévues en 2020 en raison de la Covid-19, l’envie de partir demeure. Parmi les 83 % des familles qui disent avoir l’intention de partir l’année prochaine. 31 % souhaitent ainsi surtout changer d’air et 28 % passer du temps de qualité en famille.

D’autre part, 45 % des familles qui ont dû annuler leurs vacances en 2020, prévoient de les reprogrammer à l’identique en 2021.

Tendance 2 : dépenser plus pour les vacances en 2021

Dans l’hypothèse d’un retour à une situation sanitaire plus sûre en 2021, 88 % des familles françaises prévoient de dépenser autant ou plus pour leurs prochaines vacances. Parmi les familles qui envisagent de dépenser plus, 58 % veulent accroître leur budget vacances pour s’offrir des séjours plus longs, 52 % pour s’offrir des vacances de rêve, et 47 % pour partir plus loin.

12 % des familles interrogées envisagent néanmoins de dépenser moins, même en cas de retour à la normale. 37 % le justifient par l’importance d’économiser plus qu’avant la crise, et 31 % à cause de revenus moindres.

Tendance 3 : s’offrir des vacances de rêve en 2021

Après une année compliquée pour l’organisation des vacances, 1/3 des vacanciers français se déclarent plus enclins qu’avant à s’offrir des vacances de rêve en 2021. 36% d’entre eux souhaitent en effet le faire car ils sont peu partis en 2020, voire pas du tout. 41 %, quant à eux, disent vouloir s’offrir de telles vacances tant que cela est encore possible. 32 % révèlent avoir économisé plus d’argent en 2020 qu’ils souhaitent dépenser pour des vacances mémorables, alors que 31 % avouent accorder désormais plus d’importance aux vacances qu’avant la Covid-19.

Les destinations hors hexagone les plus recherchées** pour 2021 sur Abritel à ce jour sont d’ailleurs synonymes de plages, de soleil et de dépaysement. Par ordre d’importance, La Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

La Savoie, Haute-Savoie et Corse-du-Sud sont à ce jour les destinations hexagonales les plus recherchées** pour 2021 sur Abritel.

Tendance 4 : reprendre le contrôle

Après une année 2020 sous le signe de l’imprévisibilité, les familles de vacanciers français souhaitent désormais garder autant que possible le contrôle sur leurs prochains voyages. 70 % d’entre elles sont en effet plus susceptibles d’organiser elles-mêmes leurs vacances en 2021.

Il est intéressant de constater que des comportements apparus au début de la crise sanitaire vont perdurer en 2021 : 58 % des familles prévoient de voyager davantage en voiture afin d’éviter les aléas des transports, 38 % accorderont plus d’attention qu’auparavant aux politiques d’annulation et de remboursement, 27 % s’intéresseront davantage aux normes de propreté dans les hébergements et enfin, 26 % comptent réserver plus à la dernière minute.

Tendance 5 : respirer loin des villes

Après des mois de confinement, 66 % des familles françaises sont plus susceptibles qu’avant la crise sanitaire de partir vers une destination non urbaine, voire rurale et de pratiquer des activités de plein air (63 %).

Fuir le quotidien (42 %), avoir le sentiment d’un retour à la normalité (20 %), et satisfaire un besoin d’aventure (13 %) sont les trois principaux bénéfices personnels que les vacanciers français attendent de leurs vacances en 2021.

Tendance 6 : partir moins nombreux, chercher plus d’espace

La distanciation sociale et les relations limitées au cercle familial immédiat feront partie des comportements pérennes des vacanciers français en 2021. Ils comptent partir avec le même nombre de personnes qu’avant (67%) voire moins encore pour 27% d’entre eux.

De plus, selon Abritel, le nombre moyen de personnes par séjour est assez similaire entre 2019 et 2020, mais la demande de propriétés plus grandes a augmenté significativement. Ainsi entre mai et août 2020, la demande d’hébergements avec 4 ou 5 chambres et plus a augmenté de 45 % sur la plateforme par rapport à la même période l’an passé. Les vacanciers français ont ainsi recherché plus d’espace pour chacun.

Timothée de Roux, Directeur Général Abritel commente : « La pandémie de Covid-19 a eu un impact profond sur les projets de vacances en 2020, mais ce premier rapport de tendances Abritel nous rassure sur l’envie d’évasion toujours très forte des Français et sur la façon dont les familles comptent s’organiser pour se faire plaisir en partant en 2021, dès qu’il sera possible de voyager à nouveau le plus normalement possible. »

*Méthodologie

Cette étude a été réalisée en ligne par Kelton Global auprès de 8258 parents adultes de France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Etats-Unis, Brésil et Australie/Nouvelle Zélande. Le terrain de cette étude s’est tenu en octobre 2020. Les résultats comportent une marge d’erreur de +/- 1,1 %.

Les données Abritel / Vrbo proviennent de mesures de la demande des vacanciers de la plateforme entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 par rapport à la même période 1 an plus tôt. Les données montrant l’impact de la Covid-19 sont basées sur la demande des vacanciers de la plateforme entre le 1er mai et le 31 août 2020 par rapport au 1er janvier et 30 avril 2020.

**Source : Données Abritel, destinations les plus recherchées de Janvier à Septembre 2020 pour un séjour en 2021.