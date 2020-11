Lozère - Un premier palier de franchi pour L'Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère.

Jeudi 19 et vendredi 20 novembre derniers, l’Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère a passé son audit complet dans le but d’obtenir la marque Qualité Tourisme ™.

Depuis 2 ans, l’office de tourisme s’est engagé dans une démarche qualité avec plusieurs objectifs : l’obtention de la marque Qualité Tourisme, et le classement de l’Office en catégorie II puis I.

La marque Qualité Tourisme ainsi que cette démarche de classement représentent la mise en place d’un plan d’action solide et certifient un gage de qualité des services qu’offre l’Office de Tourisme à l’ensemble de la destination Cévennes Mont Lozère.

Lors de cet audit, l’ensemble des zones de compétences de l’Office de Tourisme a été évalué. L'accompagnement du réseau professionnel, la communication et la promotion, le suivi de projet ainsi que la direction ont été audités. Christine Eon, responsable qualité au sein de l’Office de Tourisme, en lien avec sa directrice Lucie Bonicel, a véritablement impulsé la démarche au sein de toute l’équipe et mis en place les démarches nécessaires.

Ce résultat est également le fruit d’un travail régulier réalisé en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme de la Lozère. En effet deux audits blancs, réalisés par Léa Biremont, animatrice du Relais Départemental des Offices du Tourisme, ont permis à l'Office des Cévennes au Mont Lozère de formaliser les actions déjà instaurées et de progresser dans cette démarche qualité.

Les membres du bureau de l'OT : la Présidente, Sophie Pantel, le Vice président, Jean-Paul Velay, la Trésorière, Josiane Dulac, présents lors de la restitution de cet audit ont pu apprécier la qualité et la pertinence des travaux réalisés.

Suite à l’audit complet, l’Office de Tourisme franchit un palier dans l’obtention de la marque en obtenant un score de plus de 85% de réussite. C’est un premier pas dans cette démarche de progrès, qui permet de vérifier les dispositions d’organisation de l’Office, et d’améliorer l’ensemble de nos actions auprès des professionnels, des collectivités, et des visiteurs. Afin de valider la marque, la prochaine étape à réaliser est celle de l'audit mystère. Plusieurs visites mystères seront alors réalisées sur l'ensemble des bureaux d'information touristique de la communauté de commune au printemps prochain. Selon le résultat, la marque pourra alors être attribuée pour 5 ans.

Une démarche portée et réalisée en équipe pour toujours plus de qualité dans ce métier !