Montpellier - Ecomatelas, les premiers matelas reconditionnés alliant qualité et écologie

L’entreprise héraultaise Ecomatelas est l’unique entreprise à avoir fait le pari de reconditionner des matelas et des sommiers. Son crédo ? Redonner un sommeil de qualité au plus grand nombre, à partir de matelas ayant encore de longues années de vie devant eux. Grâce à un procédé alliant écologie et innovation, Ecomatelas propose des ensembles de literies à des prix imbattables, tout en assurant un reconditionnement dans les meilleures normes d’hygiène.

Ecomatelas : une histoire humaine… qui fait déjà dormir 25 000 personnes

Comment redonner une seconde vie à une literie très peu utilisée ? C’est le pari gagnant de l’entreprise Ecomatelas, basée à Saint-Aunès (34).

Jérémie Adjedj, issu du monde de la literie, et Stéphane Duponchel, expert de la filière fin de vie des produits, se sont lancés dans une aventure pleine de sens : reconditionner des matelas, comme on le ferait avec des smartphones, à partir de literies issues d’invendus de fabricants ou des renouvellements de l’hôtellerie. Leur volonté affichée : rendre le sommeil de qualité accessible à tous.

Un défi en passe d’être gagné puisqu’à ce jour, ce sont déjà plus de 25 000 personnes qui dorment sur une literie reconditionnée Ecomatelas en France.

Une literie écologique reconditionnée disponible en 24h

Du lit enfant en 80x200, au lit « king size » en 180x200, Ecomatelas propose toutes les dimensions de literie.

Gamme EcoTex’ ou Premium, Ecomatelas garantit une durée de vie de ses matelas en moyenne de 6 à 10 ans ; pour un prix moyen « sommier + matelas + pieds » de 239 € (contre 600 € pour du neuf), avouons que le prix est déjà un atout pour les clients de la marque héraultaise.

« Nous avons choisi Ecomatelas pour leurs prix imbattables sur du matériel de très bonne qualité. Avec des délais de livraison respectés, Ecomatelas est une solution pour avoir de la literie avec un impact écologique limité », Yohann.F, client Ecomatelas.

Après déhoussage, recoupe partielle des mousses, et réhoussage à partir de housses fabriquées en Europe, voici l’étape qui a demandé près de deux ans de R&D à la jeune entreprise saint-aunésoise : celle de l’hygiénisation thermique 100 % bio.

Passée cette étape et le contrôle qualité, la literie est prête à être livrée à son client.

Outre des prix défiants toute concurrence et une démarche écologique avérée, la force d’Ecomatelas réside sans nul doute dans sa capacité de stock permanent, permettant de répondre à la demande de ses clients sous 24h.

Une démarche éco-responsable de bout en bout

Reconditionner des matelas et des sommiers voués à la déchetterie représente en soi un acte écologique. Mais Ecomatelas souhaite aller plus loin.

Certifiée EnVol pour son engagement environnemental, Ecomatelas ne fait pas simplement la promesse d’une literie de qualité à prix léger.

Pour les dirigeants d’Ecomatelas, l’impact social et local est primordial : « Nous avions à cœur de redonner du plaisir au travail à des personnes en situation difficile. Aujourd’hui, un tiers de notre effectif est en réinsertion professionnelle », raconte Jérémie Adjedj.

Côté logistique, Ecomatelas a fait le choix d’un transporteur roulant au GNV (Gaz Naturel Véhicule). « Certes, cela nous coûte plus cher, mais nous souhaitons limiter l’ensemble de notre empreinte carbone », conclut Stéphane Duponchel.

À PROPOS D’ECOMATELAS

Fondée en 2017 par Jérémie Adjedj, l’entreprise Ecomatelas, basée à Saint-Aunès (34) est spécialisée dans le reconditionnement de literies, issus des renouvellements de l’hôtellerie et des invendus des fabricants. Jérémie s’associe en 2017 avec Stéphane Duponchel qui y apporte son expertise industrielle des produits en fin de vie.

En 2017, Ecomatelas reçoit le Prix Initiative Remarquable Réseau France Active et le Prix TPE Occitanie en 2018.

Après 18 mois de R&D pour le développement d’une machine de traitement unique sur le marché (soutenu par la Région Occitanie et l’ADEME), le magasin-showroom Ecomatelas ouvre ses portes à Saint-Aunès, adossé à son atelier de reconditionnement.

Aujourd’hui, Ecomatelas compte 9 salariés, dont 3 sont en réinsertion professionnelle, et livre une zone de chalandise allant de Béziers à Marseille.

En 2021, l’entreprise prévoit l’ouverture de nouvelles implantations à Toulouse et à Marseille, avant de déployer son réseau de distribution sur l’ensemble du territoire national.

www.ecomatelas.fr