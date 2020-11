Hérault - Un Atlas de la Biodiversité Communale en garrigues

Les communes de Villeveyrac, Poussan et Montbazin ont été sélectionnées par l'Office français de la biodiversité pour réaliser avec leurs citoyen·ne·s l'inventaire de leur patrimoine naturel.

Avec le réseau CPIE Bassin de Thau, la LPO apportera son appui aux collectivités et leurs administrés pour découvrir, dénombrer, partager et mieux protéger cette biodiversité notamment via son expertise et ses outils numériques d'inventaires participatifs.

Listes communales

Les synthèses communales sont mises à la disposition de tous par Meridionalis. Elles s'adressent tout particulièrement aux différents acteurs qui interviennent dans la gestion du territoire (décideurs, administrations, collectivités, bureaux d'études, associations). En quelques clics, chacun peut avoir accès à l'information ornithologique locale. Le fonctionnement est très simple. Il vous suffit de sélectionner la commune souhaitée; instantanément la liste des espèces observées sur son territoire apparaît. Les espèces suivantes, particulièrement sensibles, n’apparaissent pas dans les listes communales : Aigle de Bonelli, Aigle royal, Vautour moine, Vautour percnoptère, Gypaète barbu, Faucon pèlerin, Faucon crécerellette, Grand Tétras, Alouette calandre, Pie-grièche à poitrine rose. La répartition de la plupart d’entre elles est néanmoins accessible dans les autres types de synthèses (Atlas des oiseaux nicheurs, Cartes de présence).

Photo d'illustration