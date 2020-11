Hérault - 16 tonnes de produits alimentaires pour les plus démunis

Conséquence de la crise sanitaire et économique, de plus en plus de personnes ont recours aux associations caritatives pour se nourrir. Pour soutenir les plus démunis, le Département achète 16 tonnes de produits locaux pour la Banque alimentaire.

Le Département achète pour 20 000 € de fruits, légumes, riz et pâtes à la coopérative de producteurs d’Hérépian SICA du Caroux et à l’Association des producteurs d’Occitanie, pour la Banque alimentaire, ce qui représente environ 16 tonnes de marchandises.

La Banque alimentaire distribue ensuite les produits à plus de 130 partenaires dans tout l’Hérault qui sont ensuite chargés de les remettre aux personnes dans le besoin.

Ce geste pour les plus précaires permet aussi de soutenir les producteurs du territoire, autrement impactés par la crise.

Le Saxo, marché solidaire de Montpellier depuis mars

De mars à mai 2020, lors du premier confinement, le Département a mis à disposition du Secours populaire et d’autres associations de solidarité, le bâtiment Saxo situé 93 rue de l’Industrie dans le quartier de Près d’Arènes, à Montpellier. Au cours de cette période, les associations ont distribués des produits d’alimentation à plus de 600 familles.

Depuis début juin 2020, le Secours Populaire y organise un marché solidaire avec des produits d’alimentation en libre-service. Après un premier entretien d’étude de situation au sein des antennes de l’association, les familles viennent sur RDV récupérer leurs produits.