Cahors - Lauréat du Grand Prix des Maires de France RMC

Mercredi 25 novembre, le palmarès de la 3e édition du Grand Prix des maires a été dévoilé dans «Neumann/Lechypre» sur RMC de 13h à 15h lors d’une émission spéciale.

Le jury a attribué le Grand Prix de la catégorie Energie et Environnement à Jean-Marc Vayssouze-Faure, Maire de Cahors et Président du Grand Cahors, pour le projet du bâtiment démonstrateur de la rue Saint-James et plus largement pour la stratégie en faveur de la performance énergétique du bâti ancien déployée sur le territoire (ENERPAT).

Le Grand Prix des Maires est une opération de la Radio RMC qui valorise les initiatives originales des élus locaux pour la mise en œuvre de leurs politiques publiques locales selon 6 catégories : ville/commune sociale, mobilité et aménagement, développement économique, énergie et environnement, numérique et service, sport et culture.

Aujourd’hui, RMC récompense la Communauté d’agglomération du Grand Cahors pour le projet du bâtiment démonstrateur.

l s’agit d’un laboratoire vivant de recherche en éco restauration qui teste des matériaux biosourcés pour réaliser une opération exemplaire de restauration patrimoniale et d’amélioration énergétique. Ce projet s’inscrit dans le programme global Enerpat (Energie et Patrimoine). Cette initiative de recherche, retenue au programme européen Sudoe, dont Cahors est la chef de file, participe à la structuration progressive d’un pôle de compétences regroupant formations, recherches, innovations et développement économique.

Ce bâtiment, situé dans le cœur médiéval, teste un ensemble de solutions biosourcées respectueuses du patrimoine et conformes aux exigences actuelles de confort.

Ce travail contribue à l’objectif de la municipalité et du Grand Cahors consistant en la reconquête du centre historique cadurcien et en un retour des actifs et des familles.

« Par cette décision, le jury RMC nous encourage à poursuivre sur le chemin de la reconquête de nos centralités. Elle démontre que la conviction qui nous anime depuis plus de 10 ans en faveur de notre centre-ville, constitue désormais un enjeu national de première importance », précise Jean-Marc Vayssouze-Faure, Maire de Cahors et Président du Grand Cahors.