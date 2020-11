Narbonne - L'Hôpital Privé du Grand Narbonne et de la reconversion du site de la Polyclinique Le Languedoc se concrétise

Narbonne : le projet de l’Hôpital Privé du Grand Narbonne et de la reconversion du site de la Polyclinique Le Languedoc se concrétise

Narbonne, le 25 novembre 2020 – En vue du déménagement des activités de la Polyclinique Le Languedoc sur le nouveau site de l’Hôpital Privé du Grand Narbonne, ELSAN, groupe leader de l’hospitalisation privée annonce avoir retenu le groupement Méditerranée Immobilier et GGL Groupe en concertation avec la Mairie de Narbonne et l’Agglomération du Grand Narbonne, à l’issue d’une procédure d’appel à projets, afin de valoriser le site de la Polyclinique. Les perspectives de l’ouverture de l’Hôpital Privé du Grand Narbonne sur le site de Montredon-les-Corbières et du nouveau visage de l’entrée Est de la Ville de Narbonne se rapprochent.

Le choix du projet de programme immobilier qui accordera une grande place à la dimension environnementale a été validé en concertation avec les services de la ville de Narbonne confirmant ainsi la dynamique du projet initié deux ans plus tôt et saluée par le Maire de la ville, Didier Mouly. Le site de l’actuelle Polyclinique Le Languedoc accueillera un programme résidentiel à la suite d’importants travaux et aménagements.

La cession du site de la Polyclinique, dont les activités seront transférées sur le nouveau site de l’Hôpital Privé du Grand Narbonne, située à près de 10 km de là, à Montredon-les-Corbières, et les échanges constructifs avec les élus de la Mairie et de la Métropole ont permis l’émergence de ce projet soutenu par ELSAN.

Valéry Folcher, directeur de la Polyclinique Le Languedoc ajoute : « Nous sommes heureux de pouvoir accompagner avec la direction d’ELSAN ce projet important qui se concrétise avec cette cession. Le transfert et le regroupement des activités de la Polyclinique sur un seul site mi-2021 prennent forme. Ils vont permettre de développer et diversifier une offre de soins destinée aux patients de l’agglomération narbonnaise et de ses territoires limitrophes. »