Hérault - Glottophobie : Claude Sicre répond au projet de loi du député C. Euzet !

Jeudi prochain, le député de l'Hérault, Christophe Euzet (groupe Agir) soumettra à l'Assemblée Nationale, son projet de loi qui propose d'intégrer la discrimination des accents dans les comportements interdits par la loi.

Claude Sicre, « Fabulous Trobadors », créateur (entres autres) du Forom des Langues en 1993 et auteur (entre autres) de « Notre Occitanie » qui vient de sortir aux éditions Anagraphis, lui répond :

« Je suis pour FAIRE SEMBLANT d’être pour cette loi, afin que cette question soit examinée, et puisque c’est semble-t-il la seule façon d'en faire parler par beaucoup de monde.

Derrière l’accent, ce qui est en jeu, c’est le rapport Paris -Province. Et l’unitarisme centraliste français. Ce que les naïfs nomment du terme impropre et insignifiant de « jacobinisme ». L’unitarisme est la maladie numéro 1 de la pensée française. Il est à l’œuvre partout depuis des siècles, dans la littérature, l’histoire, toutes les sciences humaines, les arts, l’humour, la chanson, le cinéma, la radio, la télé, les comportements politiques, sociaux, économiques etc des Français, mais on ne le voit pas. Tellement il est enraciné dans notre façon de penser.

J’analyse cette histoire dans mon récent livre Notre Occitanie (Anagraphis).

Si la question est bien posée, en profondeur, tout le monde va mesurer l’énormité de ce que cela soulève, et il n’y aura pas besoin d’alourdir notre justice d’une énième loi victimaire. D’autant que la citadelle ne tient plus, elle craque de tous les côtés, et que le sens de l’histoire est à la pluralité, la démocratie et l’intelligence. »

Signé Claude SICRE, en direct de Toulouse… qui se tient à votre disposition pour toutes précisions.