Occitanie - Nouvelles mesures pour accompagner la transformation de la filière Aéronautique

La Région, avec la CCI Occitanie et le GIFAS, déploie de nouvelles mesures pour répondre à l'urgence et accompagner la transformation de la filière

La filière aéronautique est aujourd'hui un des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire et économique actuelle. Dans la continuité du plan de relance lancé en juillet dernier, la Région Occitanie a décidé d'aller plus loin avec de nouvelles mesures d'urgence pour aider les entreprises et leurs salariés à faire face aux difficultés, et pour accompagner durablement la transformation de la filière.

Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Occitanie, Christophe Cador, président du comité Aéro-PME du GIFAS, et Yann Barbaux, président du Pôle Aerospace Valley, travaillent étroitement depuis plusieurs mois pour proposer aux entreprises et à leurs salariés des solutions concrètes afin de préserver les emplois, les compétences et les activités, sur l'ensemble du territoire, ainsi que pour préparer l'avenir de la filière.

Ils ont tenu, ce jour, une conférence de presse commune, au sein de l'entreprise ST Composites à Labège pour présenter les nouvelles mesures d'urgence dédiées aux entreprises du secteur aéronautique. A cette occasion, Carole Delga a dressé un premier bilan du plan de relance régional adopté en juillet dernier.

Crédit Photo : Lydie Lecarpentier - Région Occitanie