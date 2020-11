Mende - Les services techniques de la ville activent leurs astreintes hivernales!

Les services techniques de la ville activent leurs astreintes hivernales!

Du 20 novembre au 12 mars un service d’astreintes est mis en place par les services techniques. En cas de chutes de neige, de gel… les agents de la ville se tiennent prêts à intervenir de jour comme de nuit.

L’hiver se prépare pour les services techniques avec le service d’astreintes mis en place chaque année durant cette période ! Malgré la douceur de l’automne, il faut être prêt ! Ce beau duvet blanc attendu par nos enfants peut s’avérer contraignant voire dangereux pour la circulation des automobilistes ainsi que des piétions.

Durant les quatre mois qui arrivent, sept jours sur sept, trois chasse-neige, un équipement pour les petites rues, six responsables d’astreinte, et dix-sept chauffeurs sont mobilisés.

Selon l’horaire des précipitations, l’alerte astreinte est déclenchée par le responsable qui effectue une ronde dès 3H du matin afin de surveiller la situation météorologique et l’état des chaussées.

En cas de besoin, les chauffeurs sont en capacité d’intervenir à partir de 3H30. La commune est divisée en trois circuits équilibrés de 30 km. Trois heures sont nécessaires pour traiter chacun d’eux.

Le déneigement s’accompagne du salage des routes avec sel ou pouzzolane suivant les conditions météorologiques. Et une centaine de bacs à sel sont à disposition des usagers dans les zones les plus difficiles.

Les agents non concernés par le pilotage des engins sont chargés du déneigement manuel des trottoirs les plus circulés de l’agglomération et des abords ou cours des écoles.

C’est un balai intensif et souvent invisible que les services techniques s’emploient à tenir au maximum en fonction des aléas de la météo et de la circulation et qui permet à tous de vivre sereinement ces mois d’hiver.