Mende - Laurent Suau intègre le conseil d'administration de l'Association des Petites Villes de France (APVF)

Laurent Suau intègre le conseil d’administration de l’Association des Petites Villes de France (APVF)

Présidée par Christophe Bouillon, ancien député de Seine-Maritime, l’APVF a pour objectif d’inscrire la cité dans une démarche collective pour faire entendre la voix des petites villes et pour être force de proposition aux plus hauts niveaux décisionnaires.

L’Association des petites villes de France fédère depuis 1990 les petites villes de 2 500 à 25 000 habitants, pour promouvoir leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. Elle compte aujourd’hui près de 1200 adhérents, présents dans tous les départements de France métropolitaine et d’outre-mer.

Donner du poids aux petites villes, faire entendre leurs revendications en tenant un discours constructif : telle est l’ambition de l’Association des petites villes de France fondée en 1989 par Martin Malvy, alors président de la région Midi-Pyrénées et Président d’honneur de l’APVF. Depuis sa création, l’APVF défend la vision d’un aménagement concerté et équilibré des territoires, en menant un lobbying actif à toutes les échelles : auprès du Gouvernement, du Parlement, de la presse et des instances clés du monde local.

Sa force de proposition, d’action et d’accompagnement ont fait de l’APVF une association d’élus pleinement reconnue au sein du monde politique, capable de faire la différence pour les élus de petites villes.

En devenant adhérente de l’APVF, la Ville de Mende bénéficie ainsi de l’appui d’un réseau de partenaires, acteurs de changement, et de ressources supplémentaires de compétences et d’aide à la décision.