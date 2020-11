Sète - Le directeur de l'ARS Occitanie rend visite aux professionnels des Hôpitaux du Bassin Thau

Visite du Directeur Général de l’ARS, Ce vendredi 20 novembre, Pierre RICORDEAU, Directeur Général de l’ARS Occitanie, le Dr Emmanuelle MICHAUD, Directrice adjointe de l’Offre de Soins à l’ARS et Alexandre PASCAL, Délégué Territorial de l’Hérault sont venus apporter leur soutien aux professionnels des Hôpitaux du Bassin Thau engagés dans la bataille contre la covid-19

Au programme, participation à la Cellule de crise, visite des services et échanges avec les soignants des Urgences, de la Réanimation et de la Médecine A.

Un focus a pu être fait sur les impacts de l’épidémie aux Pergolines et sur l’extraordinaire mobilisation des professionnels du SSR, de l’USLD et de l’EHPAD.

L’occasion de rappeler que depuis le mois de mars, ce sont 479 patients et résidents qui ont été pris en charge aux Hôpitaux du Bassin de Thau, ce qui aurait été encore plus difficile sans une gouvernance qui a permis le partage des problématiques et des décisions et une grande réactivité.