France - TDoR 2020 - Transgender Day Of Remembrance

Action pour la journée internationale du souvenir Trans - TDoR 2020.

La Journée du souvenir trans sert à sensibiliser le public aux crimes de haine contre les personnes transgenres.

Cette journée qui a lieu le 20 novembre est l'occasion de rappeler le souvenir des personnes trans tombées sous l'effet de la violence en raison de leur identité de genre. Entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 : 350 personnes ont été assassinées et certaines poussées au suicide de par la transphobie [probablement plus car tout les pays ne communiquent pas de chiffres et d'autres demeurent inconnus], plus de 98% sont des femmes. La mort de celles et ceux basés sur la haine ou les préjugés anti-transgenres est largement ignorée. Décédées en raison de la haine ou des préjugés liés aux transgenres, indépendamment de tout autre facteur dans leur vie. Ce sont + 6% par rapport à l’année précédente, une hausse continuelle.

Alternatif World a célébré comme chaque année, la journée du souvenir Trans rendant hommage aux 350 victimes tombées sous les coups de la transphobie. Opération collage, recueillement hôtels, lecture des noms de chacunes des victimes. Elles s'appellaient Jessyca Sarmiento, Doona Jué, Laura, Mathilde, Herma, ... Ne les oublions pas!

La transphobie tue. Stop Transphobie! Stop transmisogynie!

D’autres sont mortes du VIH, et de la Covid-19 en France et dans le monde. Et n’oublions pas que la communauté trans est également fortement impactée par la crise, où beaucoup sont tombées dans la grande précarité.

Les femmes trans subissent le patriarcat dans toutes les variantes qu’il contient. Elles sont également victimes de transmisogynie : car femme et trans. Le sexisme, la misogynie et la transphobie conduisent à la discrimination des femmes trans et à la dévalorisation de la féminité en général.

Depuis Janvier 2008 au 30 septembre 2020, ce sont 3664 meurtres de personnes trans dans le monde.

