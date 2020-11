Tarn et garonne - Pierre-Antoine LEVI interpelle le Président sur la situation des cafés, hôtels, restaurants et discothèques...

Déjà particulièrement impacté par le premier confinement, le secteur CHRD (cafés, hôtels, restaurants et discothèques) subit aujourd’hui de plein fouet le second confinement et l’incertitude sur une réouverture prochaine.

Pour Pierre-Antoine LEVI : « Les entreprises du secteur des cafés, hôtels, restaurants et discothèques sont particulièrement impactées par le confinement. L’horizon est pour beaucoup d’entre ellessimplement à lutter pour leur survie. Je rappelle que le secteur CHRD représente en France 250 000 entreprises pour près d’1 million d’emplois. Il est donc essentiel pour notre économie.

Aujourd’hui, en plus d’une situation financière catastrophique, c’est une communication incohérente et contradictoire du gouvernement, ainsi que les rumeurs sur une potentielle date de réouverture, qui ont des terribles effets sur ces chefs d’entreprises, dont certains sont au bord du suicide. Il faut que le Président de la République fixe un cap et donne de la visibilité à l’ensemble des entreprises de ce secteur qui ont bien conscience qu’elles ne rouvriront pas d’ici le 28 novembre prochain comme nous l’espérons pour certains commerces.

Je remercie Hervé MARSEILLE, Président du groupe de l’Union Centriste ainsi que mes collègues de s’être associés à ma démarche en cosignant ce courrier à destination du Président de la République, ce qui lui donne encore plus de force. Nous sommes et resterons mobilisés aux côtés des professionnels du secteur des cafés, hôtellerie, restauration et discothèques.»

Cosignataires :