Montpellier - Sabine, institutrice et Gilet Jaune, convoquée devant le tribunal !

Mobilisons-nous, ne les laissons pas faire une nouvelle injustice !

Pour avoir manifesté avec un foulard sur le visage en juin 2019 sur un péage, dans le cadre d’une manifestation de Gilets Jaunes, Sabine fut interpellée et poursuivie devant le tribunal de Béziers.

Elle vient de recevoir sa convocation pour le 1er décembre. Elle risque une peine maximale de deux ans de prison et 4500 euros d’amende pour « entrave à la circulation » et 1 an de prison et 15 000 euros d’amende pour « dissimulation du visage lors d’une manifestation ».

Rappelons simplement qu’à cette époque, les foulards devant la bouche symbolisaient la volonté de Blanquer de museler les enseignants. Quant à la circulation, les quelques rares voitures présentes recevaient un tract et repartaient.

Depuis maintenant deux années, Sabine n’a cessé de combattre pour exiger qu’une dose de justice sociale voit le jour dans notre pays. Ceci, aux côtés des Gilets Jaunes du rond-point des Près d’Arènes, qui n’ont jamais lâché. Dans son milieu professionnel, elle est une institutrice reconnue pour élèves en situation de handicap, et elle milite syndicalement pour l’amélioration des conditions de travail. Tous les mardis, elle est en tournée d’écoles pour aider les personnels à défendre leurs revendications, donner des conseils juridiques etc.

Sur notre ville, elle est de tous les combats pour la justice, pour la défense de la démocratie. Tous ceux qui la connaissent apprécient son degré de désintéressement et de sincérité.

C’est elle qui est inquiétée aujourd’hui. Nous ne rappellerons pas ici la liste de ceux qui ont pu, au plus haut sommet de l’état, détourner des fonds publics et s’en sortir tranquillement.

Nous n’allons pas accepter les bras ballants.

Dans l’immédiat, nous appelons les organisations de toute nature ainsi que les citoyens attachés à la défense des libertés démocratiques à envoyer leur message de soutien à cette adresse : gj.34@yahoo.com ;

Nous allons convoquer une réunion de tous ceux qui veulent se joindre à nous pour étudier les moyens d’une mobilisation à la hauteur de cette injustice. Le lieu et l’heure seront communiqués prochainement.

Infos : https://www.facebook.com/Soutien