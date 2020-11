Hérault - Le Département et France Bleu Hérault s'associent pour une tournée 100% solidaire

Le Département et France Bleu Hérault s’associent pour aller à la rencontre et venir en aide aux nombreux Héraultais impactés par le contexte sanitaire et la crise économique.

Depuis la fin du mois d’octobre, le nouveau confinement bouleverse le quotidien des Héraultais et réveille de nombreuses inquiétudes concernant leur avenir à court, moyen et long terme. Il est plus que jamais important d’apporter des réponses à leurs questions et des

solutions à leurs problématiques.

C’est dans cet objectif que la tournée l’Hérault 100% solidaire a été mise en place.

Le concept :

Il s’agit d’une émission radiophonique enregistrée depuis un car-podium, prêté par Hérault Sport, qui se déplace dans les communes du département pour aller à la rencontre des Héraultais. Dans chaque émission, deux témoins font part de leurs difficultés et deux experts, issus des services départementaux et de divers organismes, viennent leur apporter des réponses et des solutions concrètes.

D’autres intervenants pourront également apporter des éléments de réponse par téléphone ou visioconférence.

Il ne s’agit pas simplement de créer une émission radiophonique mais de proposer un véritable accompagnement : les Héraultais ayant fait part de leur difficultés feront par ailleurs l’objet d’un suivi hors-antenne.

La diffusion du programme :

Chaque mardi de 9h à 11h, la tournée L’Hérault 100% solidaire sera diffusée en direct sur France Bleu Hérault (101.1FM) . Un podcast de chaque émission sera également disponible sur le site internet du Département et

partagé sur les réseaux sociaux.

Promotion du programme :

Le Département et France Bleu Hérault mettent leur forces en commun pour promouvoir la tournée l’Hérault 100% solidaire sur l’ensemble de leurs supports de communication respectifs (diffusions de bandes annonces, publication d’articles sur

internet, utilisation des réseaux sociaux ...)

Dispositions sanitaires :

La radio et les réseaux sociaux sont un support idéal pour renforcer les liens avec les Héraultais tout en évitant les rassemblements.

Pour l’enregistrement de chaque émission, un protocole visant à respecter la distanciation physique a été mis en place. Le car podium sera installé dans un espace extérieur privé à l’accès strictement limité et jamais plus de cinq personnes, intervenants et techniciens compris, seront réunies sur le plateau.

L’ensemble des gestes barrières seront bien entendus respectés.

Prochaines dates : le 24/11 à Clermont-l’Hérault, le 01/12 à Aniane et le 08/12 à Agde