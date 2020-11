France - Le 2 décembre prochain, la Société Protectrice des Animaux fêtera ses 175 ans

Près de deux siècles consacrés au bien-être des animaux, à les protéger, les sauver, les soigner, les nourrir, les héberger, leur offrir une nouvelle vie...

Toute cette énergie déployée avec passion pour traiter avec humanité et dignité les animaux ne poursuit qu’un seul objectif : Leur donner autant qu’ils nous apportent.

Une mission rendue possible grâce à la générosité des Français, la mobilisation de nos 4.000 bénévoles et 20.000 adhérents, l’engagement de nos salariés et l’acte noble d’adopter à la SPA plutôt que d’acheter.

C’est donc dans un contexte anxiogène et à l’approche des fêtes de fin d ’année, q ue l a SPA a décidé de lancer une campagne positive empreinte d’humour pour marquer chaleureusement les esprits, et rappeler que nos fidèles compagnons nous procurent tant de choses positives et de manière inconditionnelle : « Donnons-leur autant qu’ils nous apportent ! »

La campagne se compose de visuels réconfortants évoquant des scènes de la vie courante, et un film au ton décalé sur un air de Frank Sinatra, présentant différentes histoires à la finalité heureuse grâce à l’amour des animaux.

La SPA entend simplement rappeler que les animaux sont nos véritables alliés du quotidien et que nous nous devons de les protéger.

Site dédié : http://redonnonsleur.la-spa.fr