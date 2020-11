Occitanie - Adecco Medical recrute 650 soignants d'ici la fin d'année en Occitanie

D’ici cette fin d’année, 650 postes sont à pourvoir dans les métiers de la santé avec Adecco Medical filiale du Groupe Adecco spécialisée sur la gestion RH et le recrutement des professionnels de santé. 250 postes en CDI et CDD ainsi que 400 postes en intérim sont à pourvoir dans la région.

Afin de contribuer à pallier les pénuries de soignants, Adecco Medical s’appuie d’une part sur son expérience en lançant des promotions de Validation d’Acquis de l’Expérience (VAE) pour former des aides-soignants. D’autre part, Adecco Medical s’ouvre à son écosystème, notamment à RemplaFrance, permettant aux soignants libéraux de venir renforcer les équipes des hôpitaux et autres établissements de santé. Face à la crise, Adecco Medical se positionne en acteur leader des solutions emploi et de l’innovation sociale en faveur des soignants.

Les postes sont à pourvoir en établissement public ou privé sur les métiers suivants : aides-soignants, infirmiers, infirmiers de bloc opératoire et préparateurs en pharmacie.

Les besoins en personnels de santé sont très importants en cette fin d’année pour deux raisons. D’une part, c’est une période qui nécessite de nombreux remplacements (vacances, fêtes, départs en retraite, congés maladie). D’autre part, le contexte sanitaire actuel accentue le besoin en personnels supplémentaires.

Pour les candidats qui optent pour des postes en intérim ou en CDI intérimaire, Adecco Medical peut les accompagner à affiner leur trajectoire professionnelle et à définir leurs éventuels besoins en formation.

VAE : une solution pour valider l’expérience des aides-soignants

Pour faire face à la pénurie de personnels soignants, Adecco Medical met en place des solutions innovantes en faveur de l’emploi grâce à la formation. 15 personnes viennent d’être recrutées en CDI Intérimaire et suivent une formation d’aide-soignant via une Validation des Acquis de l’Expérience. Cette première promotion a débuté le 2 novembre et sera opérationnelle en janvier 2021. Une deuxième promotion sera lancée en décembre confirmant Adecco Medical au rang d’intégrateur social engagé auprès de ses collaborateurs et intérimaires.

« Dans le contexte sanitaire actuel, la pénurie de personnels soignants est très forte, et ce sur l’ensemble du territoire. En tant qu’acteur de l’emploi innovant et expert du secteur de la santé, Adecco Medical développe des solutions concrètes pour répondre aux besoins de recrutement des établissements de santé. La formation est un levier pour créer les compétences nécessaires tout en accompagnant les trajectoires professionnelles de nos candidats. » déclare Nicolas Vial, Directeur Général des Opérations d’Adecco Medical.

« Notre objectif est d'aider les professionnels libéraux en leur donnant la possibilité de prêter main forte dans les établissements en manque d'effectif, ce qui soulage efficacement ces derniers. RemplaFrance renforce l'offre d'Adecco Medical en ouvrant aux professionnels libéraux les vacations ponctuelles ou régulières à l'hôpital, en clinique ou en EHPAD. » déclarent Delphine Agullo et Mathilde Couturié, cofondatrices de RemplaFrance.

Les candidats intéressés peuvent postuler sur www.adecco.fr/medical. Ils peuvent également s’adresser à Aloha Medical, le chatbot d’Adecco Medical qui a pour mission de conseiller, d’aider et de renseigner les candidats et intérimaires 24h/7j,