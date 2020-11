Carcassonne - La Ville multiplie les actions pour soutenir les commerces de proximité !

LA VILLE MULTIPLIE LES ACTIONS : POUR SOUTENIR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ

LA BOUTIQUE EN LIGNE « E-SHOPPING CARCASSONNE »

DÉJÀ + DE 100 COMMERÇANTS DE CARCASSONNE ET SON AGGLO INSCRITS !

Lancée le 6 novembre dernier auprès des commerçants carcassonnais et audois, la boutique «E-Shopping Carcassonne» est en ligne depuis le 13 novembre et accessible à l’adresse eshopping.tourisme-carcassonne.fr ou directement sur les

sites internet de la ville (www.carcassonne.org) et de l’Office Municipal du Tourisme (www.tourisme-carcassonne.fr).

Objectif : permettre à tous les commerces carcassonnais et de l’agglomération d’y référencer leurs produits et pouvoir les vendre en ligne s’ils le souhaitent.

Arzens, Conques-sur Orbiel, Aragon, Trèbes, Belpech, Caunes Minervois, Mas des Gous, Montréal rejoignent les 100 commerçants carcassonnais inscrits sur le site «eshopping.tourisme-carcassonne.fr.»

La boutique «e-shopping Carcassonne» enregistre déjà plus de 2000 visiteurs en 4 jours !

Inscriptions toujours ouvertes : Tous les commerçants carcassonnais et audois

peuvent continuer à s’inscrire gratuitement sur www.carcassonne.org, pour bénéficier de cette vitrine en ligne, faire connaître leurs produits et booster ainsi leurs ventes durant le confinement ! 37 480€ DE CHÈQUES ST LOUIS ACHETÉS PAR LE COS

A la demande du Maire de Carcassonne pour soutenir les commerçants du centre-ville, le Comité des Œuvres Sociales de la Mairie s’est porté acquéreur de chèques

St Louis pour un montant de 37 480€. Ces chèques cadeaux seront remis aux agents municipaux à l’occasion du traditionnel colis de Noël pour les fêtes de fin d’année.

Ils pourront être dépensés dans les 108 commerces du centre-ville adhérents à l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Carcassonne.